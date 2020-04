Drogue: le marché plie mais ne rompt pas

Adam* consomme de l’héroïne depuis de nombreuses années. Voilà des jours que le trentenaire se réveille «mal». Quand on lui demande quel impact a la crise du coronavirus sur lui, il répond du tac au tac: «Tout est plus compliqué!» Les rues vidées de la plupart des passants constituent un premier obstacle à son quotidien. «Avant, un vendeur posé dans un parc toute la journée, c’était pas trop louche. Maintenant, il ne peut plus faire ça. La police tourne beaucoup plus.» Les toxicomanes sont eux aussi plus visibles et même s’ils se dispersent à la vue d’un policier, des amendes ont été distribuées. «Je me disais aussi que j’allais peut-être être moins fouillé mais non, la police le fait quand même parfois.»

Le major Stéphane Dumoulin, de la police de Lausanne, explique: «Il faut dire que les personnes précarisées, tout comme une partie des dealers qui ont transité par l’Italie, sont des personnes susceptibles d’être à risque et nos agents se doivent d’être prudents. Je peux comprendre une certaine appréhension légitime mais les contrôles se font! Sans créer toutefois une priorité absolue car durant cette période de pandémie, nos priorités sont clairement sur le respect des mesures du Conseil fédéral.»

Prix accru, qualité moindre

Qu’en est-il du produit? La fermeture des frontières a-t-elle déjà eu un impact sur sa disponibilité? Pas vraiment. Mais l’inquiétude règne de tous les côtés. «Le prix de l’héroïne a très vite un peu augmenté mais ça s’est stabilisé depuis, relève Stéphane Dumoulin. Il y a probablement eu un peu d’émotion, de panique.» Adam* observe lui aussi des variations de prix, qui sont moins pénalisantes que le manque de disponibilité de ses vendeurs. Et il y a des subtilités. «J’ai l’impression qu’au tout début, ceux qui sont les plus installés ont profité de vendre, quitte à même casser un peu les prix. Et qu’ils se sont ensuite carrément retirés en attendant que les choses se calment.»

Matthieu Rouèche, responsable de l’espace de consommation sécurisé de Lausanne, note lui aussi des changements auprès d’usagers qui se font plus rares, «comme c’est presque partout le cas, du moins dans les espaces francophones à Paris, Genève ou au Luxembourg». Ce sont les amateurs de cocaïne qui accusent le plus le coup, dit-il. Au local d’injection de Lausanne, où aucun cas de Covid-19 n’a été enregistré, ils composent 70% de la population qui s’injecte ou qui inhale. «Ils ont davantage de peine à se fournir et la qualité a baissé. La cocaïne, disent-ils, est très coupée, notamment au Dafalgan ou autres produits de coupe habituels.» Cette baisse de qualité préoccupe le directeur de la fondation Accueil à bas seuil (ABS). «Cela peut généralement faire augmenter le nombre de consommations mais aussi la dangerosité, avec des produits de coupe potentiellement nocifs.»

Pour l’heure, le major Dumoulin ne constate pas de hausse du nombre d’overdoses. Dans les rues lausannoises, lui et ses collègues remarquent un seul gros changement: la chute drastique de la «clientèle d’opportunité», soit celle qui consomme de la cocaïne dans un cadre festif, principalement le week-end (soit 80% des consommateurs ordinaires pour environ 20% de la marchandise). Pour Stéphane Dumoulin, cette logique diminution permet aux consommateurs plus réguliers de bénéficier d’un sursis avant que le produit ne commence vraiment à manquer. «Mais dans cette problématique, il y a beaucoup de subjectivité. Et sûrement pas de réponse et de schéma univoques. Nous vivons une situation jamais vécue par le passé.»

Les spécialistes se rejoignent pour dire que le confinement, s’il venait à durer ou à devenir plus strict, aurait inévitablement des conséquences plus graves. Un risque existe de voir apparaître des produits de substitution dangereux, voire des luttes de territoire et même des règlements de comptes, par exemple dans le cas où il y aurait trop de dealers par rapport aux consommateurs ou si de nouveaux vendeurs tentaient de profiter des troubles actuels pour s’infiltrer dans le marché.