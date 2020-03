Hublot ferme sa manufacture à Nyon

La manufacture Hublot à Nyon, qui emploie près de 300 personnes, à annoncé ce mardi sa décision de fermer jusqu’à nouvel ordre le site de production, par mesure de précaution, et pour la protection de notre personnel. Il s’agit d’une mesure temporaire qui sera appliquée jusqu’à nouvel avis», a indiqué la société dans un communiqué. Plus tôt dans la journée, Rolex avait annoncé également, qu'afin de protéger de la pandémie ses employés et leurs familles, l'horloger de luxe fermait ses trois sites de production de Genève, Bienne et Crissier.