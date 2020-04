«Il faut faire le deuil de la vie d’avant 2020»

Voici un médecin qui vit la crise du coronavirus de plein fouet, avec le recul du théoricien. Son expérience sur le terrain, dans un hôpital de Montréal, s’enrichit en effet de son regard d’expert en santé publique. Né à Londres en 1963, Vin Kimh Nguyen est professeur d’anthropologie à l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) à Genève. Il souligne les énormes secousses que l’épidémie provoque à court et moyen termes.

Anthropologue à Genève, vous travaillez depuis un mois comme médecin à Montréal. Quel est votre rôle?

L’IHEID ayant instauré le télétravail, je suis parti le 16 mars au Canada où j’assure, à l’occasion, des gardes médicales à l’Hôpital général juif de Montréal, l’un des plus grands de la ville. Après quinze jours de quarantaine, j’ai rejoint la cellule de planification et de coordination, du fait de mon expérience chez Médecins sans frontières (ndlr: vice-président du conseil d’administration de MSF Suisse). Fin janvier, un plan d’urgence a été mis sur pied. L’hôpital m’a demandé d’appuyer ce travail, en vertu de mon expérience dans la lutte contre Ebola. Ici, l’épidémie est en pleine croissance: tous les deux jours, nous ouvrons un service de 30 lits dans les unités hospitalières. Nous avons prévu une explosion des cas, augmenté le nombre de lits en soins intensifs de 24 à 100. Mais ils n’ont pas été occupés.

Comment l’expliquer?

Le confinement a commencé plus tôt qu’ailleurs, avant le premier décès. À la différence de la Suisse, le Québec a un leadership clair et fort, avec un premier ministre à la télé tous les jours, que tout le monde suit. Aujourd’hui, la courbe monte lentement; celle des entrées à l’hôpital s’aplatit.

Avez-vous fait comme les HUG, déplacé des patients non Covid vers d’autres centres de soins?

Non. La stratégie des HUG était bonne et relativement facile à appliquer à Genève. La Suisse a deux fois plus de lits d’hôpitaux que le Canada par rapport à la population. L’agglomération de Montréal compte plus de 4 millions d’habitants et une dizaine d’hôpitaux aussi grands ou plus que les HUG. Mais peu de petits hôpitaux. Ici, nous n’avons pas de lits vides et bouger les malades est trop risqué. Nous avons converti nos services en unités closes, dans lesquelles nous nous habillons en PPE (ndlr: Personal Protective Equipment, protection intégrale composée d’un masque, d’une casaque, de gants et d’une visière) comme nous le ferions pour soigner des patients Ebola.

Pourquoi ces combinaisons intégrales?

On sait maintenant que ce ne sont pas les patients qui contaminent les soignants, mais l’inverse. Car nous, soignants, sommes les seuls à ne pas être confinés. L’hôpital grouille de monde. Donc, quand on revêt une combinaison, on se change moins et on diminue le risque de transmissions. Cela permet aussi de diminuer les contaminations entre soignants. Enfin, on économise des équipements. Mais pour la population, l’hygiène des mains, la distance sociale et le masque suffisent.

Quel est le profil des patients?

Aujourd’hui, nous avons surtout des personnes âgées en situation de dépendance. La première vague passée, le facteur de risque est de moins en moins biologique mais plutôt sociologique. Il reflète la façon dont notre société prend en charge les personnes vulnérables.

Vous dénoncez la situation des maisons de retraite.

Elle est apocalyptique. Des malades sont abandonnés par le personnel lui-même malade. On découvre des gens déshydratés et de nombreux décès. C’est horrible. Là-bas, il n’y avait rien pour les protéger. Immense contraste avec les hôpitaux, blindés comme des châteaux forts. Actuellement, on redéploie du personnel et des équipements vers ces résidences.

Pourquoi n’a-t-on pas su protéger les vieux?

On a détourné le regard. Tout le monde savait qu’ils étaient très vulnérables. Aux États-Unis, ce sera encore pire. C’est davantage qu’un scandale politique car nous étions tous complices. En outre, nous verrons énormément de morts d’autres maladies. Ici, nous nous inquiétons des malades que nous ne voyons plus. Quand ils arrivent, ils se trouvent souvent dans un état dramatique car ils ont trop attendu. On découvrira également des gens morts chez eux.

Voyez-vous des similitudes dans la gestion de la crise?

Dans les pays développés, les institutions et la population n’ont pas l’habitude du manque. Les gens sont sidérés; l’idée de mettre en place un système D se heurte d’abord à une barrière cognitive. Partout, la crise met en avant l’importance du leadership et de la confiance. Comme l’a dit la sociologue Paula Treichler au début de sida, toute épidémie est une épidémie de signification. Les gens ne savent plus où se tourner. Ils ont besoin de repères. Déstabilisés, ils ne parviennent plus à séparer l’affectif du rationnel. Certains soignants ont des phobies, la population est obsédée par les masques, les rumeurs prolifèrent… Mais je constate une grande résilience aussi.

C’est-à-dire?

Si on m’avait proposé ce scénario il y a six mois, j’aurais pensé que le système allait s’effondrer, à la fin du monde. Mais internet tient, la société et l’économie aussi – les magasins sont approvisionnés sans problème.

On assiste au grand retour de l’État.

Cela a étonné tout le monde. J’applaudis. Les États deviennent très pragmatiques, aident la société à tenir. La vie prend toujours le dessus… De leur côté, les gens ont pris conscience des choses essentielles. On s’est fait laver le cerveau par la société de consommation. Mais personne ne trouve horrible de ne pas pouvoir entrer chez Manor. Chacun découvre qu’il peut vivre autrement et ce qui compte vraiment: l’amour, la paix, la famille…

Que penser des restrictions de liberté?

La crainte que l’État puisse surveiller nos mouvements me paraît déplacée car il n’est pas assez organisé pour nous surveiller vraiment et parce que face à l’État, une résistance est possible. Alors que Facebook et Google envahissent nos vies privées, accèdent à des données bien plus intimes et recueillent des informations pour manipuler nos comportements. Les publicités sont ciblées en fonction de vos mails, du cycle menstruel, etc. Peu en sont conscients, encore moins troublés!

Certains craignent que le confinement ne détruise l’économie et la société.

Au contraire, le confinement a été instauré pour préserver la vie sociale. Opposer l’économie et la santé est un faux débat. Si nous mourons tous, il n’y aura plus d’économie. Aux États-Unis, ceux qui continuent de travailler sans se protéger meurent: les Noirs, les pauvres. Ils devraient se révolter. Cela a commencé chez Amazon d’ailleurs.

Va-t-on vers une remise en cause de la mondialisation?

Les pays se rendent compte des dangers de la dépendance envers d’autres États. Le Canada l’a compris quand Trump a coupé l’approvisionnement en équipement médical. Que l’État revienne sur le devant de la scène ne signifie pas le regain d’un nationalisme ethnique, populiste ou d’un protectionnisme ringard mais la redécouverte d’une souveraineté thérapeutique, alimentaire, un nationalisme de type wilsonien ou hégélien qui voyait l’État comme l’apogée de la raison.

Quelles sont les différences dans la gestion de la crise?

L’efficacité du modèle asiatique ne peut être remise en cause, mais ces pays sont allés très loin dans la surveillance. En Suisse, au Canada, les gens ont confiance dans les autorités et suivent plutôt bien les consignes. C’est tout différent aux États-Unis, qui n’ont ni système de santé, ni leadership crédible – élément essentiel dans la lutte contre l’épidémie. Le Royaume-Uni n’a aucune excuse. Les conseillers du premier ministre, lui-même désinvolte, étaient des modeleurs mathématiques. Au début, ils ont simplement écarté le confinement, pensant que cela ne marcherait pas, sans raisonner en termes de santé publique.

À quels scénarios s’attendre dans les prochains mois?

L’immunité collective semble la seule issue, mais comment y arriver? L’idée du Royaume-Uni de laisser le virus se propager sans agir était délirante. Sans aucune donnée sur la vitesse de propagation, on aurait vite pu atteindre 500'000 morts au Royaume-Uni sans garantir l’immunité de la population. Dans les prochains mois, on va déconfiner un peu et reconfiner plusieurs fois. À mon avis, il ne faut pas penser à un déconfinement total avant deux à trois ans. Nous sommes très loin de l’immunité collective et il faut au moins dix-huit mois pour élaborer un vaccin.

Et ensuite?

Il faut faire un deuil de la vie d’avant janvier 2020. Il deviendra bien plus compliqué de voyager. Les autorités pourront limiter la propagation de l’épidémie, en n’autorisant à voyager que les personnes dotées d’un certificat d’immunité. Je crois que beaucoup d’entreprises disparaîtront. Mais je préfère être optimiste. C’est la première fois que toute l’humanité vit la même chose en même temps. J’aimerais penser que cela créera une solidarité.

L’OMS est-elle à la hauteur?

On voudrait qu’elle soit une super agence de santé publique, mais ce n’est pas dans sa gouvernance et elle n’est pas outillée pour cela. Son budget équivaut à celui des HUG. Si on demandait aux HUG de gérer une pandémie et qu’ils se plantaient, on ne serait pas étonnés. Le budget de l’OMS est risible face à ce qu’on lui demande.

Quid de sa bienveillance envers la Chine?

L'OMS se doit d'être bienveillante envers ses États membre. En plus la collaboration avec la Chine était indispensable. Je pense qu'il y a beaucoup de racisme dans les critiques envers la Chine. L'idée que l'Asie puisse être donneuse de leçons insupporte l'Occident. Si l'épidémie avait commencé aux États-Unis, ils n'auraient pas supporté la moindre critique.