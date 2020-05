Ils demandent 200 francs par personne pour soutenir le tourisme

La profession de foi d’Ueli Maurer n’est pas passée inaperçue mercredi soir au parlement: «J’en ai gentiment assez de la crise. Nous pouvons la changer en chance. Nous serons solidaires, nous passerons nos vacances en Suisse […]. La Suisse est un pays merveilleux, avec une nature magnifique. Nous avons la meilleure nourriture, le meilleur vin, la meilleure bière.»

Passer ses vacances en Suisse et consommer local? Mathias Reynard (PS/VS) et Sandra Locher Benguerel (PS/GR) souscrivent à cet appel. Mais les deux conseillers nationaux estiment qu’il faut désormais créer un incitatif pour y inviter la population. Ils déposent une motion qui demande la création d’un système de bons par la Confédération. Chaque habitant recevrait 200 francs à dépenser dans les secteurs de la restauration, de l’hôtellerie, des remontées mécaniques, de la culture et des loisirs.

« Les aides pour le tourisme décidées par le parlement ne sont pas à la hauteur de nos espérances»

Pourquoi cibler ces secteurs alors qu’ils bénéficient pour certains déjà de mesures spécifiques? «C’est une autre approche. Les aides pour le tourisme décidées par le parlement ne sont pas à la hauteur de nos espérances. Tandis que dans le domaine culturel, l’aide tient de la survie. Nous voulons un modèle qui relance le pouvoir d’achat», déclare Mathias Reynard. Quitte à pratiquer le système de l’arrosoir? «C’est préférable aux déductions fiscales proposées par la droite. Les personnes les plus précaires et de nombreuses familles ne sont pas aidées par de telles déductions, tandis que le bon vaut pour tout le monde.»

Le conseiller aux États Olivier Français (PLR/VD) n’est pas du tout convaincu. «Dépenser 200 francs par habitant ne va pas résoudre tous les problèmes du secteur touristique, loin de là. Il faut d’abord utiliser l’enveloppe octroyée par le parlement de manière ciblée. C’est populaire de vouloir offrir des cadeaux, mais cela ne dit rien de l’effet de la mesure.»

La motion vient concrétiser l’une des mesures présentées par le Parti socialiste face à la crise. Outre le PS et les Verts, plusieurs élus PDC, dont Vincent Maitre (GE), l’ont signée. La section valaisanne d’HotellerieSuisse y est aussi acquise.