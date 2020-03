«L'aéroport a immédiatement mis en place des mesures de protection»

Ce jeudi, le syndicat SSP a appelé à la fermeture de l'aéroport de Genève, craignant pour la santé des employés. La plateforme aéroportuaire, de son côté, estime que tout a été fait pour protéger le personnel et les voyageurs. Interview de son directeur, André Schneider.

Estimez-vous qu'il y a un manque de protection du personnel et des voyageurs à l'heure actuelle ?

Lorsque que les ordonnances du Conseil fédéral et du Canton ont été édictées, Genève Aéroport a mis immédiatement en place des mesures pour protéger le personnel et les passagers. Néanmoins, nous regrettons les comportements irresponsables de certains de nos passagers qui ne respectent pas les règles fixées. Pour les faire appliquer, nous avons dû faire appel à la police, le maintien de l’ordre public n’étant pas de la compétence de l’aéroport.

Comment réagissez-vous face à ceux qui estiment que l'aéroport a tardé à prendre des mesures ?

Nous prenons toujours en compte les critiques constructives. Depuis mi-janvier, nous avons commencé à mettre en œuvre des mesures, répondant aux décisions de la Confédération et du canton. Toutefois, il faut tenir compte des difficultés inattendues engendrées par l’afflux massif de passagers souhaitant retourner immédiatement chez eux à la suite de l’annonce subite de la fermeture des stations de ski et des frontières de plusieurs pays. Il faut ajouter à cela tous les touristes à l’arrivée, découvrant que leur station de ski était fermée. Plus encore les passagers qui ont vu leur vol annulé et qui, ne parvenant pas à joindre les compagnies téléphoniquement, se sont rendus à l’aéroport.

L’arrivée soudaine de ces milliers de passagers en même temps a créé une situation inédite et impossible à gérer dans le respect des règles sanitaires. Genève Aéroport poursuit au quotidien ses efforts pour appliquer ces dernières.

Estimez-vous que l'aéroport devrait fermer vu l'ampleur de la situation? Y êtes-vous favorable?

La décision de fermer l’aéroport n’appartient pas à Genève Aéroport. Il s’agit en effet d’une décision fédérale.

Quel est l'intérêt d'avoir encore des vols depuis les zones à risques (par ex. Angleterre)?

La Suisse a édicté des règles spécifiques sur qui peut encore rentrer en Suisse, comme pour les Suisses dans les pays autour de nous, et ceci dans le respect de la gestion de la crise. Pour ces gens, il est important de maintenir la possibilité de s’y rendre. L'aéroport pourrait-il fermer partiellement ?

Nous sommes déjà en train de voir comment nous pouvons nous adapter au nombre de passagers, qui est en train de baisser. En parallèle, il faut aussi pouvoir disposer d’assez de personnel pour gérer cette situation extrêmement compliquée, afin d'assurer le respect des règles pour la gestion de cette crise.