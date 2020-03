La Chine déploie sa diplomatie du masque

Un total de 116 millions. C’est le nombre de masques que la Chine peut produire chaque jour. Un chiffre ahurissant à l’heure où Pékin assure que la situation est sous contrôle sur son territoire tandis que la pandémie s’est propagée au reste de la planète. Soucieux de redorer son image et de faire oublier ses atermoiements au début d’une crise sanitaire qui a surgi sur son territoire, le régime communiste entend utiliser de la diplomatie sanitaire.

L’Iran, les Philippines ou encore l’Europe, chaque coin du monde en proie à l’épidémie de coronavirus peut compter sur l’aide chinoise et ses surcapacités de production. Même les États-Unis, par la voie du gouverneur de New York Andrew Cuomo ont été forcés de remercier Huawei, le leader mondial de la 5G, qui a reconverti une partie de ses usines pour fabriquer des masques. Pourtant, le géant chinois des télécommunications est persona non grata sur le sol américain, accusé de connivence avec le régime communiste.

Bataille du vaccin

Dans les médias officiels, on vante l’aide apportée par Pékin à des pays «amis», tels le Pakistan ou l’Italie, qui est devenu le pays recensant le plus de victimes du coronavirus, devant la Chine. Mais la Chine a un autre objectif et veut trouver à tout prix un vaccin contre le Covid-19. C’est l’armée qui est chargée de gagner cette bataille contre les États-Unis.

Les deux pays, dont les relations se sont considérablement détériorées depuis le début de la crise, ont lancé le 17 mars, à quelques heures d’intervalle, leur premier essai clinique sur des volontaires. «Le champ de bataille entre Pékin et Washington s’est aussi déplacé vers les domaines scientifiques et technologiques. Les vaccins sont la clé pour contrôler l’épidémie et les efforts de la Chine pour devancer les États-Unis sont une composante du bras de fer entre les deux pays», explique Tao Lina, expert des vaccins à Shanghai.

Antoine Bondaz, de la Fondation pour la Recherche stratégique, ne dit pas autre chose: «Au-delà de la prouesse scientifique, trouver un vaccin en premier serait un coup énorme en termes de communication, la Chine devançant les pays occidentaux dans un secteur où, pour l’instant, ils étaient en retard.»

À l’heure où les États-Unis de l’isolationniste Donald Trump sont devenus le pays comptant le plus de cas de contamination, Pékin voit une occasion à saisir dans le leadership mondial. Cette tendance s’est concrétisée ces dernières années par une influence grandissante au sein des institutions internationales, comme à l’OMS.

L’agence onusienne a suscité du scepticisme pour son ton complaisant quant à la gestion de la crise sanitaire par la Chine, même lorsque le régime communiste a manqué de transparence et de célérité au début de l’épidémie.

Injections de bile d’ours

À l’instant où la situation semble se stabiliser sur le sol chinois – 319 cas sur les sept derniers jours, dont six cas locaux seulement –, le régime communiste exporte également son soft power, et en premier lieu la médecine traditionnelle chinoise (TCM). Moins d’un mois après avoir banni le commerce d’animaux sauvages destinés à la consommation et soupçonné d’être à l’origine du coronavirus, Pékin promeut désormais une injection contenant de la bile d’ours. Ce procédé est répandu dans la médecine traditionnelle chinoise, qui utilise depuis des siècles ce médicament pour traiter des bronchites et des infections respiratoires.

Il est désormais inscrit dans la liste des traitements recommandés par la Commission nationale de la santé pour soigner les patients atteints du coronavirus. Depuis le début de la crise sanitaire, la Chine concilie médecine occidentale et TCM. D’après le Ministère de la science et des technologies, 85% des patients atteints du Covid-19 ont reçu des traitements à base d’herbes. Plus globalement, depuis l’arrivée de Xi Jinping au pouvoir, qui la considère comme un «trésor de la civilisation chinoise», le régime communiste pousse pour promouvoir sa médecine traditionnelle, qui a été reconnue par l’OMS en 2018.