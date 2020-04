La Confédération prend la main sur le matériel médical

Une aide de 40 milliards pour les PME

La crise est inédite, les mesures prises pour venir en aide à l’économie le sont tout autant. Le Conseil fédéral a décidé d’élever le programme de cautionnement public des prêts bancaires aux entreprises à 40 milliards. La Confédération double ainsi son aide aux petites entreprises, puisque le crédit déjà existant, débloqué fin mars, était initialement de 20 milliards. La Confédération cautionne ainsi entièrement les crédits allant jusqu’à 500'000 francs. Elle supporte également 85% des risques de pertes liés aux crédits dont le montant varie de 500'000 francs à 20 millions de francs.



«Depuis jeudi, un cautionnement est accordé toutes les quatre secondes, c’est énorme! a révélé Ueli Maurer. En huit jours, 76'000 demandes ont été déposées pour un volume de 14,3 milliards. Les 20 premiers milliards débloqués sont donc déjà pratiquement atteints.» Sur les 430'000 PME que compte la Suisse, 400'000 sont touchées par la crise, estime le conseiller fédéral. Le programme d’aide est prévu pour une durée de trois mois. «On part de l’idée qu’après cette période, on assistera à une certaine normalisation. Mais il faudra réévaluer la situation», a ajouté le ministre de l’Économie.



La procédure pour accéder à ces crédits se veut la plus simple et la moins bureaucratique possible. Afin d’éviter les abus, des mesures de contrôle ont été mises en place et les sanctions pour les fraudeurs seront durcies. Non seulement les entreprises, mais également les personnes physiques responsables encourent des poursuites.



La décision du Conseil fédéral est saluée par l’Union suisse des arts et métiers (USAM). «En temps de crise, une liquidité adéquate est vitale pour la survie des PME», souligne l’USAM, qui rappelle qu’il s’agit d’un prêt qui doit être remboursé d’ici cinq à sept ans, «et non pas d’un don ni d’une subvention». Aux entrepreneurs d’examiner attentivement s’ils veulent ou non s’endetter. L.MT