La Suisse classée 11e pays le plus sûr au monde pour le Covid-19

«Le coronavirus remet en question l'interdépendance économique»

Dans le «New York Times», Neil Irwin, auteur de «How to Win in a Winner-Take-All World», un guide pour faire carrière dans l'économie moderne, professe la fin de l'économie mondiale telle que nous la connaissons. S'appuyant sur des experts, il conclut à une «remise en question du degré de dépendance d'un pays par rapport à un autre».

Démonstration: «Lorsque de grands événements économiques convulsifs se produisent, les implications ont tendance à prendre des années à se manifester et à prendre des directions imprévisibles. Qui aurait cru qu'une crise qui a commencé par des défauts de paiement de prêts hypothécaires dans les banlieues américaines en 2007 conduirait à une crise budgétaire en Grèce en 2010? Ou qu'un krach boursier à New York en 1929 contribuerait à la montée des fascistes en Europe dans les années 1930?»

«L'économie mondiale est un réseau d'interconnexions infiniment complexes. Nous avons chacun une série de relations économiques directes que nous pouvons voir: les magasins auxquels nous achetons, l'employeur qui paie notre salaire, la banque qui nous accorde un prêt immobilier. Mais une fois que vous avez franchi deux ou trois niveaux, il est vraiment impossible de savoir avec certitude comment ces connexions fonctionnent. Et cela montre à quel point la calamité économique qui accompagne la propagation du nouveau coronavirus est déconcertante.»

Dans les années à venir, nous apprendrons ce qui se passe lorsque des millions de ces liens sont détruits d'un seul coup. Et cela ouvre la possibilité d'une économie mondiale complètement différente de celle qui a prévalu au cours des dernières décennies. «J'espère que nous serons capables de relancer l'activité économique ordinaire, mais ce n'est que le début de notre problème», a déclaré Adam Tooze, historien à l'Université de Columbia et auteur de «Crashed», une étude sur les vastes répercussions mondiales de la crise financière de 2008. «C'est une période d'incertitude radicale, d'un ordre de grandeur supérieur à tout ce à quoi nous sommes habitués.» Il serait insensé, au milieu d'une telle incertitude, de faire des prédictions trop confiantes sur l'évolution de l'ordre économique mondial dans cinq ans, voire dans cinq mois.

Mais une leçon à tirer de ces épisodes de tumulte économique est que ces effets d'entraînement surprenants ont tendance à résulter de fragilités de longue date non traitées. Les crises ont une façon de mettre en évidence des problèmes qu'il est facile d'ignorer en période de prospérité. Un souci évident est la mondialisation, dans laquelle les entreprises peuvent déplacer la production là où elle est la plus efficace, les gens peuvent monter dans un avion et aller presque partout, et l'argent peut circuler là où il sera le plus utilisé. L'idée d'une économie mondiale avec les États-Unis en son centre était déjà en train de s'effondrer, entre la montée de la Chine et le propre virage de l'Amérique vers le nationalisme.

Certains signes indiquent que la crise du Covid-19 exagère, et peut-être même cimente, ces changements. «Il y aura une remise en question de la dépendance de tout pays à l'égard de tout autre pays», a déclaré Elizabeth Economy, chargée de recherche au Council on Foreign Relations. «Je ne pense pas que ce soit fondamentalement la fin de la mondialisation. Mais cela accélère le type de réflexion qui a eu lieu au sein de l'administration Trump, à savoir qu'il y a des technologies essentielles, des ressources essentielles, une capacité de production de réserve que nous voulons ici aux États-Unis en cas de crise.»

Il suffit de considérer quelques éléments de preuve de l'affaiblissement des fondements de la mondialisation. Le ministre français des Finances a demandé aux entreprises françaises de réévaluer leurs chaînes d'approvisionnement afin de devenir moins dépendantes de la Chine et des autres nations asiatiques. Le service américain des Douanes et de la Protection des frontières a déclaré qu'il saisirait les exportations de certaines fournitures médicales. Et vendredi, le sénateur Lindsey Graham a suggéré que les États-Unis punissent la Chine pour avoir échoué à contenir le virus en annulant la dette que possède le gouvernement chinois - une mesure qui risquerait de compromettre le rôle des obligations du Trésor américain en tant que fondement du système financier mondial.

Avant même que le coronavirus ne frappe, les limites de la mondialisation devenaient plus claires. La part du commerce dans le PIB mondial a atteint un sommet en 2008 et a diminué depuis. L'élection du président Trump et le début d'une guerre commerciale avec la Chine avaient déjà amené les multinationales à repenser leurs opérations.« Je pense que les entreprises parlent activement de résilience», estime Susan Lund, partenaire chez McKinsey qui étudie l'interconnectivité mondiale. «Dans quelle mesure les entreprises seraient-elles prêtes à sacrifier l'efficacité d'un trimestre à l'autre pour la résilience sur le long terme, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, de la crise climatique, de pandémies ou d'autres chocs?»

Elle n'envisage pas tant un retrait complet du commerce mondial qu'une évolution vers des blocs commerciaux régionaux et une plus grande insistance sur la nécessité pour les entreprises d'intégrer des redondances dans leurs réseaux d'approvisionnement. Les gouvernements insisteront probablement pour que certains biens, comme les produits pharmaceutiques et les équipements médicaux, dépendent davantage de la production nationale, étant donné la ruée mondiale actuelle sur ces articles.

La Chine a réorienté sa stratégie économique, visant à être non plus un centre de fabrication à faible coût pour le monde, mais le fabricant de produits technologiquement avancés comme les avions et les équipements de télécommunications. Cela a rendu les Américains, les Européens et les Japonais d'autant plus réticents à avoir des opérations importantes en Chine, par crainte du vol de la propriété intellectuelle.

Sous l'administration Trump, les États-Unis ont connu des tensions avec même leurs alliés traditionnels en Europe occidentale. Si l'on met tout cela ensemble, une mentalité de nation pour soi-même s'était déjà installée avant Covid-19, d'une manière que la pandémie semble renforcer. «Ce qui se passe généralement après une crise comme celle-ci, c'est que les gens parlent de nouvelles époques et de la façon dont le monde post-pandémique sera différent», souligne Ruchir Sharma, stratégiste en chef chez Morgan Stanley Investment Management. «Cette fois-ci, je pense que les tendances qui étaient déjà en cours avant cette pandémie vont s'accélérer.»

Dans un épisode passé de démondialisation - le dénouement du commerce mondial qui a eu lieu au milieu de la Première Guerre mondiale et de l'épidémie de grippe de 1918 - il y a eu aussi une refonte du système financier mondial, la livre sterling ayant perdu sa prééminence. Ce genre de chose pourrait vraisemblablement se produire cette fois-ci aussi, mais les premiers signes indiquent le contraire: le dollar est de plus en plus ancré au centre du système financier mondial. La Réserve fédérale américaine a ouvert des lignes de «swap» avec 14 banques centrales étrangères - ce qui leur permet de pomper des dollars dans leurs systèmes bancaires nationaux - et a lancé un programme novateur qui permet à d'autres pays d'obtenir des dollars en nantissant des bons du Trésor comme garantie. Ces mesures contribuent à éviter qu'une pénurie mondiale de dollars ne paralyse l'économie mondiale.

Les responsables européens ont été réticents à prendre des mesures qui rendraient l'euro plus central dans le système monétaire mondial, comme l'émission d'obligations garanties conjointement par les pays de la zone euro. La Chine, quant à elle, s'est montrée réticente à remodeler son système financier de manière à permettre au renminbi (le nom officiel de la monnaie chinoise, le yuan, ndlr) de jouer un rôle plus important dans le commerce mondial, par exemple en autorisant la libre circulation des capitaux à l'entrée et à la sortie de la monnaie.

Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, a prononcé un discours important devant ses collègues banquiers centraux en août dernier, affirmant que le système monétaire et financier international actuel, avec sa profonde dépendance au dollar, n'était pas viable. Mais la pandémie pourrait bien consolider ce système défaillant. «Le système du dollar est intrinsèquement instable, mais une bicyclette l'est aussi», ironise l'historien M. Tooze. «Ils sont instables, mais si vous êtes un cycliste expérimenté, ils sont très bien. Et la Fed a démontré qu'elle était un habile cycliste de l'hégémonie du dollar.»

Au cours des douze dernières années, on a parfois eu l'impression que le monde revivait la période de 1918 à 1939, mais comme si elle était racontée par un étudiant oublieux qui mettait de l'ordre dans les événements. Cette période a également été marquée par un effondrement financier mondial, la montée de gouvernements autoritaires, l'émergence d'une nouvelle superpuissance économique (les États-Unis à l'époque, la Chine aujourd'hui) et une pandémie, mais pas dans cet ordre. Nous ne savons peut-être pas exactement où cette crise va nous mener, que ce soit pour l'économie mondiale ou pour toute autre chose. Mais une chose semble claire: l'histoire peut être effrayante quand on ne sait pas comment elle se termine.

Les pays à risques pour le Covid-19

Quels sont les pays les plus à risque face à la pandémie? Comment évaluer la politique des pays dans la lutte contre le coronavirus? C'est pour répondre à ces questions que le Deep Knowledge Group a conçu «des cadres mathématiques de classement développés au cours des cinq dernières années pour être utilisés dans des industries et des domaines très complexes et multidimensionnels, y compris l'IA pour le secteur de la découverte de médicaments. Ces cadres ont été conçus pour évaluer rapidement et de manière adaptative la situation dans les pays qui s'efforcent d'atténuer les conséquences sanitaires et économiques du virus», écrit le magazine «Forbes», qui publie des données livrées quotidiennement par l'OMS, la Johns Hopkins Université, les CDC américains (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) et diverses organisations de statistiques mondiales.

Cette étude établit des palmarès qui prennent en compte de nombreux critères pour évaluer la sécurité sanitaire, l'efficacité des traitements administrés aux patients, le niveau de risque dans les pays d'Europe et de la zone Asie-Pacifique.

Le premier tableau s'intéresse à l'évaluation du niveau de sécurité des pays face à la pandémie. La Suisse apparaît à la 11e place dans un classement qui met en tête Israël. Suivent l'Allemagne, la Corée du Sud, l'Australie, la Chine, la Nouvelle-Zélande, Taïwan, Singapour, le Japon et Hongkong. La France n'apparaît pas parmi les 40 premiers de cette liste.

Le second tableau répertorie les pays à risque. En tête, l'Italie, suivie des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Espagne, de la France, de la Suède, de l'Iran, de l'Équateur, des Philippines et de la Roumanie parmi les dix premiers.

Concernant l'efficacité de la politique sanitaire, depuis le monitoring de la pandémie jusqu'au traitement des patients les plus atteints, l'institut qui présente cette étude publiée par «Forbes» classe la Suisse parmi les pays à haut niveau de soin avec l'Allemagne et l'Autriche, tandis que la Suède, le Royaume-Uni, la France ou l'Italie se retrouvent en bas de classement.

Enfin, un dernier palmarès s'intéresse aux mesures prises par les gouvernements en soutien à leur économie, qui traverse cette crise. Cette fois, la Suisse libérale est moins bien classée, arrivant en 9e place, juste devant l'Italie, tandis qu'on retrouve aux premières places l'Allemagne, les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, l'Australie, la France, Singapour et Hongkong. Mais elle se classe néanmoins deuxième sur le continent européen.