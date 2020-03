La consommation d'eau baisse depuis lundi

La consommation d'eau a-t-elle grimpé depuis que les autorités répètent «Lavez-vous les mains»? Pas vraiment. Les chiffres fournis par le Service des eaux de la ville de Lausanne montre une hausse depuis le 17 février, mais elle ne semble pas causée par les consignes d'hygiène. Les variations hebdomadaires sont «habituelles», commente le chef du service des eaux de la ville, Sébastien Apothéloz. «Si l'on prend l'évolution des lundis, on observe plutôt une augmentation entre le 17 février et le 9 mars, explicable par des variations saisonnière». Mais ce qui frappe c'est la «baisse marquée» à partir du 16 mars, «que l'on peut expliquer par la mise en veille de beaucoup d'activités commerciales et industrielles». Une baisse qui semble d'ailleurs avoir été amorcée en fin de semaine dernière.

«Sous toute réserve, c’est donc plutôt à une baisse des consommations qu’il faudrait s’attendre (entreprises), qui ne semble pas compensée par les mesures de confinement à la maison et le lavage plus fréquent des mains. A suivre…», avance le chef du service. Le réseau de Lausanne distribue 4/5e de son eau «au détail» pour 250'000 habitants, à Lausanne et dans 17 autres communes. Le reste est vendu «en gros» aux différents réseaux d'une cinquantaine d'autres communes.

Et à l'autre bout des tuyaux, dans les stations d'épuration, le coronavirus est il un danger? Réponse : «Non, mais...». C'est ce que dit une note d'information de l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux, publiée le 6 mars. Le document a été établi avec l'OFSP, l'OFEV et la Suva. «Il n'y a actuellement que peu d’indications sur le fait que le virus soit présent dans les échantillons fécaux, assurent les auteurs du texte. Il n'y a pas encore de preuve évidente que le virus puisse survivre dans les eaux usées. Cependant, en tant que virus enveloppé, on s'attend à ce que le [cornavirus] soit inactivé assez rapidement et de manière significative dans les conditions qui règnent dans une station d’épuration.» Il n'y aurait donc «pas de risque accru» pour les employés des stations d'épuration ou ceux qui travaillent sur le réseaux des eaux usées.

Quoi qu'il en soit, les recommandations de protection et d'hygiène doivent être appliquées «de manière conséquente» par les professionnels. De même il est recommandé de contrôler l'état de santé des visiteurs à l'entrée, d'interdire à ces derniers de toucher les surfaces et de leur demander de se laver les mains à la sortie.