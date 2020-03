La fermeture totale de l'aéroport de Genève demandée

Face à l'ampleur de l'épidémie de coronavirus, le syndicat des Services publics (SSP) demande la fermeture immédiate de l'aéroport de Genève. Selon cet organisme de défense des travailleurs, les employés des différentes entreprises actives sur le site ne sont pas suffisamment protégés.

Cet appel fait suite à une première demande effectuée en janvier à la direction générale de Genève Aéroport et à différentes sociétés officiant à Cointrin. «Nous avons demandé quelques mesures de protection pour les 10'000 travailleurs et travailleuses de l’aéroport pour pouvoir porter un masque, des gants, disposer des mouchoirs jetables et des produits stérilisants adéquats et pouvoir se faire soigner en cas de soupçon de contraction du virus», explique le SSP dans un communiqué. Le tout devant être pris en charge par l'employeur, selon le syndicat. Qui poursuit: «Ce 19 mars, nous pouvons réitérer les mêmes demandes tant la situation est hors de contrôle et nombreux sont les employeurs qui ne se soucient guère de la santé de leur personnel.»

Le paiement intégral des salaires exigé

Le SSP demande la fermeture de la plateforme d'ici à vendredi 12h. Et exige le paiement intégral de tous les salaires du personnel. Sans cela, le syndicat déposera un préavis de grève générale. «Nous demandons également la création d’un fonds de compensation afin de porter secours aux personnels des entreprises qui sont d’ores et déjà sous la menace de licenciement ou du chômage partiel», conclue Jamshid Pourampir, secrétaire syndical au SSP.

Ce jeudi matin, une autre association a fait part de ses velléités concernant l'aéroport. Actif-Trafic a demandé à ce que le potentiel soutien de l'Etat demandé par les compagnies aériennes dans le cadre de l'épidémie ne concerne que le versement des salaires des employés de l'industrie aéronautique, et que ceux-ci puissent bénéficier «d'un programme spécifique pour promouvoir leur reconversion vers des métiers moins nocifs pour le climat».

