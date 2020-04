La recherche reprend sur le campus de Dorigny

Exas pour beurre en août aussi

Les examens de juin-juillet à l’UNIL ne seront pas les seuls à compter «pour beurre». Pour tous les étudiants, les mêmes règles s’appliqueront à la session d’août-septembre: les échecs ne compteront pas comme des tentatives et il sera possible de se retirer d’une épreuve sans justification. «Nous considérons que les difficultés exceptionnelles auxquelles sont soumis les étudiants valent pour les deux sessions», explique Giorgio Zanetti, vice-recteur chargé de l’enseignement et des affaires étudiantes. Si le Conseil fédéral vient d’annoncer pour le 11 mai la réouverture des bibliothèques ainsi que la possibilité de tenir des examens «présentiels», rien n’est certain pour les étudiants de l’UNIL. À ce stade la session de juin-juillet se déroulera ainsi à distance, et pour bûcher, ils n’auront accès ni à la bibliothèque ni à aucun bâtiment. Leur retour sur le campus n’est prévu que pour les examens d’août-septembre, qui se tiendront sur place. «Cette deuxième session devrait concentrer une partie des épreuves les plus sélectives, pour lesquelles certaines facultés souhaitent garantir une surveillance difficile à appliquer en ligne.» C.BA.