Le coronavirus a déjà contaminé les salles romandes

Des festivals de cinéma qui, en faisant face à leurs responsabilités, ratent leur rendez-vous 2020, le Septembre musical de Montreux qui annonce les nouveautés de son édition de septembre, l’agenda culturel est ainsi fait: les nouvelles s’y télescopent et plus encore depuis que le coronavirus assombrit ses pages. Anéantissant des mois de travail pour préparer une manifestation ou un concert qui n’aura pas lieu et précarisant encore davantage certaines situations professionnelles comme des événements naissants.

Lundi après-midi, le Festival du film et forum international sur les droits humains (FIFDH) annulait sa 18e édition en public à Genève (6 au 15 mars), il attendait 40'000 festivaliers dans des salles de moins de 1000 personnes. Mais l’exemple donné, il a sans doute fait école! Qui peut se permettre d’être la manifestation prenant le risque que d’autres ne prennent pas?

Lundi, en début de soirée, c’était au tour des Rencontres 7eArt Lausanne (4 au 8 mars) de renoncer à leur troisième édition «dans l’impossibilité de pouvoir assurer logistiquement un accueil et une sécurité optimale au public et aux invités».

Avec une échéance un peu plus lointaine, le Festival du film international de Fribourg (20 au 28 mars) a pour l’instant déplacé d’une semaine sa conférence de presse qui devait se tenir ce mercredi.

Parmi les acteurs culturels, les séances de crise se ressemblent, avec beaucoup de tristesse pour ceux qui ont déjà dû renoncer – avec nombre de questions sur le renflouement des montants déjà très engagés – et la difficulté de l’incertitude pour ceux qui sont agendés juste après le 15 mars. Tour d’horizon.

Les intermittents

«Pas de prestation, pas de salaire!»

L’épidémie et ses conséquences n’arrangent pas les affaires des intermittents du spectacle, déjà confrontés à la précarité au quotidien. Entre annulations de représentations et ruptures de contrats, artistes et techniciens tirent la langue. «Pas de prestation = pas de salaire!» peut-on lire dans le texte d’une pétition adressée au Conseil fédéral via la plateforme online change.org. Les quelque 2500 signataires demandent aux autorités l’ouverture d’un fonds de soutien.

Le percussionniste Pascal Viglino tente de rester philosophe mais ne cache pas une certaine amertume. «Un concert est tombé à l’eau au Casino de Berne, je viens donc de perdre un cachet de 1000 francs, se désole ce musicien free-lance. Pour la suite, je suis dans l’attente, comme beaucoup de mes collègues. Je me rends compte que dans ce milieu déjà précaire, dès qu’il y a le moindre pépin, il n’y a pas grand monde pour nous aider.»

Car les contrats des intermittents ne les protègent pas en cas de grain de sable dans le rouage. «La plupart ont une clause qui ne s’applique pas à telle ou telle situation, souligne le musicien valaisan. Ce sont des documents aussi solides qu’une maison en ruine!» Même son de cloche dans le texte de la pétition: «Nous ne pouvons pas prétendre à un chômage technique car nos contrats sont des contrats de prestation.»

L’association Artos, représentante romande des métiers techniques et administratifs du spectacle, tire elle aussi la sonnette d’alarme. L’interdiction des manifestations de plus de 1000 personnes a été vécue comme «un raz de marée» par les professionnels du spectacle mais aussi les institutions dépendantes des recettes de billetterie.

Dans un communiqué, Artos relaie l’inquiétude du milieu et appuie la demande de création d’un fonds de soutien «pour les personnes, institutions et entreprises impactées par l’annulation ou le déplacement de tous les événements de plus de 1000 personnes». Elle demande aussi à la Confédération d’envisager «des solutions économiques concrètes si la décision venait à s’étendre à des manifestations de plus petite envergure». N.R.



Les salles de spectacle

La trouille du marasme qui s’installe et dure

«Je n’ai jamais connu ça, confesse Vincent Sager, directeur de la société de production Opus One. Il y a eu des moments de sidération, comme après les attentats du Bataclan. Mais une période où toute l’activité s’arrêterait par interdiction gouvernementale, c’est fou.» Depuis vendredi, les professionnels du live chantent le blues. Avant l’inquiétude sanitaire, c’est l’alarme économique qui tonne: promoteurs, producteurs, clubs ou représentants de musiciens, tous constatent un ralentissement des réservations de billets pour les spectacles à venir – pas seulement ceux courant jusqu’à la date butoir du 15 mars – et craignent un «effet retard» qui plomberait avril et mai, deux mois fastes où le secteur du live réalise 30% de son chiffre d’affaires annuel.

Ils redoutent aussi un abaissement de la limite des 1000 spectateurs, que beaucoup jugent imminente, ou «au mieux» une prolongation de la norme actuelle, que la plupart considèrent inévitable. «Perdre de l’argent sur quelques concerts annulés, on peut en survivre. Mais réaliser zéro chiffre d’affaires durant plusieurs semaines, cela peut être très dangereux», continue Sager.

«Si l’on baisse le plafond à 300 personnes ou moins, tous les clubs cesseront leur activité, s’alarme Christian Wicky, pour IndieSuisse, l’association de labels et producteurs indépendants. Quand Alain Berset déclare que ce n’est pas grave de ne pas se rendre au concert pendant quelque temps, il a raison du point de vue du public mais il oublie tout l’écosystème professionnel qui va souffrir et porte, seul, tout le poids du risque.» Pour l’heure, l’immense majorité des concerts et spectacles est maintenue dans le canton, nombre de lieux de live n’atteignant pas la limite fixée par le gouvernement – ou s’imposant un plafond pour ne pas la dépasser, tels les Docks lausannois qui, bondés, accueillent 1000 personnes tout compris.

À la Salle Métropole, qui peut recevoir 1200 spectateurs assis (et 2000 debout), seule la prestation de Jérémy Ferrari prévue le 12mars a été déplacée au 27 juin. «Mais que vais-je décider pour les nombreux spectacles après le 15 mars?» s’interroge Michael Drieberg, gérant de la salle et de Live Music Production. Sont prévus notamment David Hallyday, le 17 mars, Arturo Brachetti, les 20 et 21 mars, le ballet «Casse-Noisette» le 22, etc. «Même si les spectacles sont annulés une semaine avant, les dégâts financiers sont considérables. Les billets doivent être remboursés, les frais de promotion payés. On doit essayer de s’entendre au cas par cas avec nos partenaires – location de matériel, hôtels, transports, etc. – pour réduire les pertes. Mais dans une situation de crise générale, il n’est pas certain que tous jouent le jeu.»

Et pas question de compter sur le fantasme de «clause de force majeure», inopérante dès lors qu’aucune assurance ne couvre les frais des uns et des autres. Au mieux, un promoteur pourra la faire jouer pour réclamer le remboursement d’une avance sur cachet ou d’une location de salle – mais dans les deux cas, c’est un autre membre de l’écosystème musical qui sera de sa poche.

Dans un communiqué, l’association des organisateurs suisses de concerts, spectacles et festivals (SMPA) demande que les événements avec moins de 1000 invités continuent d’être organisés sans exigences disproportionnées et que le gouvernement fédéral compense rapidement et facilement les effets financiers de l’interdiction des événements par le biais d’un fonds de crise. F.B.



L’attente des festivals

Le pessimisme raisonnable domine

Pour les manifestations situées au-delà du terme fixé provisoirement au 15 mars par le Conseil fédéral, l’expectative est particulièrement inconfortable. Pour Jean-Yves Cavin, directeur artistique du Cully Jazz (27 mars-4 avril), chaque jour compte.

«Nous avons suspendu notre billetterie lundi, par respect du public, et nous aurions dû commencer le montage de nos infrastructures.» Aucune salle n’excède la jauge de 1000 personnes, mais l’ensemble du festival la dépasse allégrement. «Nous hésitons à réduire la voilure, déjà par souci de cohérence et parce que nous dépendons des entrées du Off, mais aussi parce que les restrictions fédérales peuvent encore bouger.»

Sans précisions pour l’instant, le responsable espère que la situation se clarifie rapidement – une conférence intercantonale est attendue sous peu pour régler les disparités des mesures mises en œuvre par les Cantons – car le Cully Jazz ne peut attendre indéfiniment avant de lancer les opérations.

La manifestation, pour l’heure hors du calendrier d’interdiction, ne peut pas invoquer la clause de force majeure pour casser ses contrats artistiques et limiter ainsi la casse financière. Resterait l’épineux problème du remboursement des billets déjà achetés, que le festival espère pouvoir effectuer sans mettre en jeu sa survie…

Du côté du Festival international du film de Fribourg (FIFF, 20-28 mars), le ton est plus serein. «Nous suivons les développements au jour le jour», indique Philippe Clivaz, directeur opérationnel.

«Nous allons voir si nous pouvons assurer la manifestation dans le respect des restrictions fédérales, mais nous avons évidemment un plan B d’annulation si elles devaient encore se renforcer. En négociant avec nos partenaires publics et privés, nous devrions pouvoir nous en tirer en limitant nos pertes à environ 100'000 fr. »

Avec la possibilité de se désengager de ses infrastructures (les salles d’un multiplexe qui peuvent revenir à leur fonction première), le FIFF espère même exploiter sa programmation dans l’année en cours.

À Beausobre (850 places), le spectacle veut continuer, comme les préparatifs de l’édition 2020 de Morges-sous-Rire (24 mars-9 avril). «Tout est organisé, confirme Gabrielle Nassisi, responsable de la communication. Nous vivons au jour le jour et nous devrons peut-être improviser. Mais nous avons aussi la chance d’avoir une édition concentrée dans le théâtre, avec peu d’infrastructures à ajouter. Côté artiste, nous n’avons pas d’annulation. Au contraire, Yann Lambiel, qui fait la clôture, prie pour que cela ait lieu!» B.S./F.M.H.