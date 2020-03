Le coronavirus contamine toute l’industrie du cinéma

Ces jours, Hollywood se retrouve en vedette d’un film d’horreur dont elle n’aurait jamais validé le scénario. Comme beaucoup d’autres secteurs, le monde du septième art est actuellement en train de payer très cher la propagation du coronavirus. «Il y a des incidents isolés ou des drames qui peuvent toucher un film en particulier. Mais là, ça contamine toute l’industrie du cinéma, d’un bout à l’autre de la filière», confirmait un spécialiste à l’AFP.

D’après les estimations disponibles les plus prudentes, cette crise pourrait déboucher sur une perte de 5 milliards de dollars et enrayer la progression d’une industrie qui avait pourtant terminé l’année 2019 en fanfare. Avec 42,5 milliards de dollars de revenus annuels, le septième art n’avait en effet jamais engrangé autant d’argent.

Fermeture de cinémas

À ce jour, les dégâts sont particulièrement marquants en bout de chaîne, soit dans les salles obscures. C’est le cas en Chine, l’un des plus grands marchés du monde pour le cinéma. Durant le Nouvel-An chinois, période de vacances et donc de loisirs, les ventes de billets n’ont pas dégringolé, elles ont été atomisées.

Selon les chiffres mis à disposition par le cabinet de conseil Artisan Gateway, ces ventes sont passées de 1,76 milliard de dollars du 24 janvier au 23 février 2019, contre 4,2 millions durant la même période cette année. Des pertes qui devraient se creuser à cause de la fermeture maintenue des dizaines de milliers de salles de cinéma du pays.

Depuis que l’Italie fait face à une propagation rapide de l’épidémie, la moitié des cinémas du pays ont également fini par fermer leurs portes. Des mesures qui se propagent en Europe, puisque de premières salles en France restent ces jours fermées.

Situation en Suisse

En Suisse par contre les sociétés de cinéma ont maintenu leurs activités. Ces dernières répondent «respecter strictement les exigences de la Confédération».

Du point de vue de la fréquentation, l’effet coronavirus semble encore limité et surtout difficile à calculer. «Nous évoluons dans un milieu fluctuant en fonction d’un grand nombre de paramètres comme la météo ou la qualité de l’offre cinématographique. Sans tenir compte de ces facteurs classiques, j’estime que l’épidémie a découragé quelque 10% à 20% des spectateurs pour le moment. Il n’y a donc clairement pas encore de panique généralisée poussant les gens à ne plus aller au cinéma», explique Laurent Dutoit, programmateur de trois salles genevoises indépendantes (Les Scala, Le City et Le Nord-Sud).

Contrairement aux statistiques venues de Chine, les conséquences économiques apparaissent encore difficiles à évaluer. «Nous ne sommes pas en mesure de les estimer», répond René Gerber, secrétaire de ProCinema. Car comme l’explique l’association, parlant notamment au nom de Pathé, «la situation change tous les jours», ce qui nécessite d’être patient et de réagir le moment venu. L’idée d’une fermeture complète ou d’une limitation de spectateurs inquiète toutefois. «Même si nous avons bouclé l’année 2019 sur un excellent bilan, cette option serait une très mauvaise nouvelle», réagit Laurent Dutoit.

Sorties repoussées

La situation pourrait encore se complexifier ces prochaines semaines avec les décisions prises par les grandes maisons de production de repousser les dates de sortie de certains blockbusters. Mercredi, même James Bond succombait aux affres du coronavirus en repoussant son retour en salle. Prévue en avril, la sortie de «No Time To Die» («Mourir peut attendre») est désormais agendée en novembre.

La grande crainte à Hollywood concerne essentiellement l’évolution de la situation en Chine. Pour les blockbusters américains, une réussite en salle chinoise est désormais fondamentale. D’où la grande inquiétude de Disney par rapport à la sortie de son remake du film «Mulan».

Festivals annulés

Reste encore la problématique des festivals. Si Cannes semble immunisée – vendredi les organisateurs annonçaient que la présentation de sa sélection officielle aurait lieu le 16 avril –, d’autres ont fini par tirer la prise.

C’est le cas en Suisse. Après les annulations du Festival du film et forum international sur les droits humains (Genève) et les Rencontres du 7e Art (Lausanne), Fribourg renonçait mercredi à son édition 2020 du Festival international de films. «L’annulation des séances scolaires, l’un des piliers de la manifestation, aura été déterminante», indiquait le FIFF par communiqué.