Le masque sera un must pour les plus de 65 ans

Ils sont impatients et beaucoup ont peur que le train reparte sans eux. Alors que le grand déconfinement démarre le 11 mai pour la majorité de la population, les plus de 65 ans supportent de plus en plus mal l’étiquette «à risque» qui leur est collée depuis le début de la crise. Selon les derniers chiffres, ils comptent de fait pour 377 des 388 décès enregistrés dans le canton de Vaud, dont 331 parmi les plus de 75 ans. Mais la courbe de mortalité s’aplatit depuis quelques jours et les seniors vont eux aussi pouvoir retrouver une partie de leur vie d’avant. Ils devront toutefois respecter rigoureusement les distances sociales et à défaut, porter un masque.

Retour à la vie sociale

Pour les informer en détail, le Canton vient de publier sur son site internet des recommandations détaillées et pratiques sous forme de questions-réponses. «Le 11 mai, la vie économique et sociale va entrer dans une phase de réouverture beaucoup plus importante. On se doit de donner des réponses aussi à cette catégorie de la population, qui nous pose énormément de questions sur des situations très concrètes. Les activités sociales doivent aussi pouvoir reprendre pour ces personnes», déclare Rebecca Ruiz, conseillère d’État en charge de la Santé et de l’Action sociale.

Le Canton rappelle que les rassemblements en privé seront limités à dix personnes et ceux en public à cinq personnes. Mais oui, il sera désormais possible d’accueillir chez soi sa famille et ses amis. Les grands-parents pourront revoir leurs petits-enfants et faire des activités avec eux à la maison et à l’extérieur. La voie est également plus libre pour ce qui est de sortir faire ses courses, se rendre à la pharmacie, chez le médecin ou à des guichets de l’administration. Il sera aussi possible de reprendre ses activités bénévoles ou prendre des passagers dans sa voiture.

Les vannes ne sont toutefois pas encore complètement ouvertes et bien des recommandations changeront profondément le quotidien si elles sont appliquées à la lettre. Ainsi, la règle d’or première pour toutes les interactions sociales sera de maintenir une distance de deux mètres, même pour les visites en privé avec la famille. Et dans tous les cas où cela n’est pas possible, il faudra porter un masque. Autant dire que ce dernier pourrait devenir un véritable fétiche pour les seniors à l’avenir.

À ce sujet, le Canton précise que la fiabilité des masques en tissu «faits maison» reste incertaine. En effet, ils sont en général utiles pour protéger des postillons, mais ils ne peuvent être portés que si la distance personnelle de deux mètres est respectée. Les masques fiables qui permettent de se rapprocher sont quant à eux vendus en grande surface et en pharmacie. Enfin, afin d’être parfaitement équipé pour sortir, il est également recommandé de se munir d’une solution hydroalcoolique et de l’utiliser régulièrement.

Pas de garde d’enfants

En réponse à une question qui revient particulièrement souvent chez les grands-parents, le canton rappelle qu’il n’est toujours pas recommandé de garder ses petits-enfants par souci de protéger sa propre santé. Les contacts sont trop fréquents et rapprochés pour que les mesures de protection puissent être appliquées.

L’assouplissement des recommandations leur offrira toutefois plusieurs possibilités de retrouver une vie sociale en dehors de la famille, notamment avec la reprise des activités du tissu associatif (voir encadré).

www.vd.ch/coronavirus-65plus