Les Suisses sont rassurés par la force de l’économie

Les Européens veulent plus de mesures et de collaboration

Dans la majorité des pays européens, sauf l’Allemagne et la Belgique, un tiers de sondés seulement trouvent les mesures de leur gouvernement suffisantes. Y a-t-il une défiance générale?



Nous voyons dans cette crise un besoin croissant d’un État «fort». Certaines personnes veulent des mesures plus strictes, en particulier dans les pays très touchés par l’épidémie. À noter que les femmes, selon notre sondage, sont aussi plus en demande de telles mesures. Selon moi, il ne faut pas y voir une défiance générale envers les institutions et leur manière de gérer la crise, mais plutôt l’expression de craintes et d’angoisses dans la population.



Êtes-vous surpris par cette demande de mesures plus strictes?



Non, je ne suis pas surpris. L’approbation générale des mesures actuelles et à venir n’était pas entièrement prévisible, mais elle s’explique par la gravité de la crise.



Très peu de sondés s’inquiètent de ne plus pouvoir voyager ou d’un couvre-feu permanent.



Le sondage montre en effet une large acceptation de nos restrictions de mouvements. La plupart des citoyens les voient comme inévitables. Cela correspond également aux résultats d’autres enquêtes que nous avons menées. Nous prévoyons que plus les restrictions seront appliquées, et si la crise s’atténue, plus la proportion de ceux qui expriment des inquiétudes à cet égard, notamment en ce qui concerne le couvre-feu, sera importante.



Les gens sont en faveur d’une réponse proeuropéenne à la crise. Le Covid-19 a-t-il suscité davantage d’«européanisme»?



Les citoyens considèrent que l’Europe est responsable de problèmes globaux tels que le changement climatique, pour lesquels les solutions nationales ne suffisent pas. À cet égard, la demande d’une plus grande coopération de l’UE, notamment en Espagne et en Italie, n’est pas surprenante. D’autant plus que la perception de cette entraide est jusqu’à présent plutôt faible.



Dans tous les pays, des personnes de tous âges sont favorables à une réduction de la mondialisation. La crise du coronavirus a-t-elle suscité une vision plus négative de la mondialisation?



Nous ne pouvons pas voir un effet clair, mais cette crise a rendu visible la volatilité d’un monde totalement globalisé et la force de l’interdépendance économique. Il y a un débat croissant sur le profit à tirer de la renationalisation de certains secteurs stratégiques pour retrouver plus d’autonomie, par exemple dans le secteur de la santé.