Les profs vaudois veulent des tests de dépistage

Ce sera dans moins de deux semaines. Et déjà, la reprise de l’école décrétée par le Conseil fédéral pour le 11 mai s’envisage entre appréhension et soulagement pour les enseignants. Deux sentiments qu’il faudra bien concilier. Mardi, la section vaudoise du Syndicat des services publics (SSP) a écrit à la conseillère d’État Cesla Amarelle, en charge de la Formation, avec une nouvelle rassurante pour les autorités. Elle est favorable à une réouverture des classes «la plus rapide possible». Mais elle ne manque pas de poser ses conditions et questions, parfois épineuses.

Pas de date fixe

Premier débat: la date du 11 mai est-elle réaliste? Dans sa communication, le syndicat estime en tout cas que cette échéance fixe ne doit pas focaliser l’attention. Pour Cora Antonioli, présidente du SSP-Enseignement, tout dépendra des garanties que donneront les autorités au niveau sanitaire et pédagogique. «L’enseignement à distance a montré ses limites et s’est révélé particulièrement difficile pour certains élèves. C’est pour cela que nous affirmons notre souhait de reprendre le plus rapidement possible, mais cette rentrée pourrait être à haut risque selon les conditions qui nous seront proposées.»

Des tests gratuits

Au plan sanitaire, la demande phare du syndicat concerne les tests de dépistage, qui devront être proposés gratuitement à l’ensemble du personnel et des élèves. Alors que le Conseil fédéral postule que les enfants ne sont que peu porteurs et transmetteurs du virus, le syndicat, lui, juge cette affirmation «clairement abusive». «Nous ne sommes pas épidémiologistes, mais les débats que nous observons à l’étranger montrent qu’il n’y a pas de consensus, défend Cora Antonioli. Le but n’est pas de dire que les autorités ont tort, mais dans ces conditions, c’est un risque qu’on ne peut pas prendre.»

Un plan sanitaire surveillé

Le SSP-Vaud souligne en outre la nécessité de disposer de procédures lorsqu’un élève présente des symptômes et dans l’éventualité où il faudrait fermer des classes. La mise à disposition de matériel en suffisance, des masques notamment, fait aussi partie des conditions sine qua non de la reprise. Pour s’assurer de l’application stricte du plan sanitaire, le syndicat demande en outre la création d’un organe d’inspection indépendant constitué notamment d’un médecin désigné d’un commun accord entre l’État et les syndicats. Celui-ci pourra être saisi par toute personne estimant que la sécurité sanitaire n’est pas garantie.

Le choix aux parents

Au-delà du débat sur la date de rentrée, le SSP plaide également pour un retour progressif des élèves en classe. Ce qui permettrait d’analyser les obstacles à cette «école sous pandémie». Il demande aussi que les parents puissent choisir de garder leurs enfants à la maison s’ils le souhaitent. «Mettre cela en place ne sera pas une mince affaire, mais ce sera aux autorités de présenter des modalités, par exemple par petits groupes. Tout le monde ne peut pas revenir en même temps», estime Cora Antonioli.

Priorité à renouer le lien

«Rappelons que si l’enseignement à distance n’était pas l’école, l’école sous pandémie ne sera pas davantage l’école», avertit le SSP dans sa lettre à la conseillère d’État. Ces prochains mois devront donc servir à consolider ce qui a été réalisé pendant l’enseignement à distance, étant entendu que le programme annuel ne pourra être abordé dans son entier. «Nous voulons que ces semaines servent avant tout à recréer le lien entre l’école et les élèves, en particulier ceux que nous avons perdus pendant l’enseignement à distance», plaide Cora Antonioli. Au-delà du manque de matériel informatique ou des difficultés à se concentrer dans des contextes familiaux tendus, elle constate en effet que les enseignants ont eu des difficultés ne serait-ce qu’à contacter certains enfants ou leurs parents.

Un plan pour la rentrée 2020

Après cette période de transition, le SSP demande enfin qu’un plan pédagogique sérieux soit présenté pour 2020-2021. «On ne pourra pas aborder la rentrée d’août comme d’habitude, avertit Cora Antonioli. Il faudra prévoir par exemple des cours de renforcement ciblés et allouer des moyens supplémentaires.»