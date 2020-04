«Notre horloge interne risque de se dérégler»

Imaginez: il est 23h, déjà tard pour certains, bientôt l’heure d’aller se coucher pour d’autres. Qu’est-ce qu’on fait? On va dormir ou on regarde un autre épisode? De toute façon, c’est égal, car il n’y a pas besoin de se lever pour aller au boulot demain à cause du confinement et du Covid-19.

Attention, car ce genre de raisonnement risque bien d’être le début d’un dérèglement du sommeil et de notre rythme circadien. Entendez par là: notre rythme biologique qui fait à peu près vingt-quatre heures.

Directrice médicale du Centre du sommeil de Florimont, à Lausanne, Tifenn Raffray est psychiatre et psychothérapeute. Cette spécialiste des troubles du sommeil le souligne: avec moins de lumière et moins de repères temporels, notre horloge interne peut être touchée par le confinement.

La majeure partie d’entre nous reste confinée chez soi. Quel sera l’impact de ce confinement sur notre sommeil?

L’impact dépendra de la façon dont les gens géreront cette période. Quand on garde peu de «donneurs de temps», c’est-à-dire une routine, un rythme de travail, un rythme social ou une exposition régulière à la lumière, notre horloge interne a tendance à se dérégler. Or celle-ci fait partie des éléments qui règlent notre sommeil. Chez la majorité des gens, l’horloge interne est un peu plus longue que vingt-quatre heures. Chez certains, elle est plus courte. En temps normal, nous devons la remettre à l’heure tous les jours, en gardant un rythme. Cela a été prouvé par des expériences, notamment le confinement de spéléologues. Ces expériences de rester longtemps sans repères temporels dans une grotte ont montré que notre horloge se dérègle.

Si notre horloge interne se dérègle, qu’est-ce que cela représente comme problèmes?

Notre horloge interne est le chef d’orchestre de notre corps. Si elle se dérègle, tout se dérègle. Le rythme le plus visible est l’alternance entre veille et sommeil, avec par exemple des difficultés d’endormissement et des somnolences au cours de la journée. Mais notre horloge régule aussi l’appétit, le moral, certaines fonctions cognitives. Beaucoup de fonctions de notre corps diffèrent selon le moment de la journée, comme notre tension artérielle ou notre température. C’est ce qu’on appelle le rythme circadien.

Nous bougeons moins pendant cette période et nous sommes moins fatigués. Notre besoin en sommeil va-t-il diminuer?

Nos besoins en sommeil sont fixes. Si notre temps de sommeil change durant la nuit pendant le confinement, la raison la plus probable est que nous étions en légère privation de sommeil en temps normal, que nous ne respections pas nos besoins avant le confinement. La norme varie de six à neuf heures par nuit. La large majorité de la population a un besoin allant de sept à huit heures. Les gens qui expliquent dormir quatre ou cinq heures, comme le disent certains politiciens ou certains chefs d’entreprise, sont des exceptions. Au-delà de neuf heures par nuit, cela peut être une conséquence d’un souci pathologique. Le confinement est l’occasion de mieux observer son sommeil et de mieux connaître ses besoins.

Que faut-il faire pour éviter un dérèglement de notre horloge interne?

Il faut garder des rythmes réguliers au quotidien, avant des heures de lever et de coucher régulières. Nous remarquons chez nos patients sans activité professionnelle, avec donc peu de contraintes externes, qu’ils ne fixent pas forcément des heures de lever régulières et que cela impacte leur horloge. C’est le cas par exemple des personnes vivant en EMS.

Donc ce n’est pas l’envie de regarder la télévision le soir et de se coucher plus tard, parce qu’il n’y a pas besoin de se lever tôt le lendemain, qui va dérégler notre horloge.

Non, mais ça va amplifier le phénomène. Car regarder des écrans le soir nous expose à une lumière intense et va retarder notre endormissement. La lumière a une grande importance sur notre horloge interne.

Comment va-t-on ressortir de ce confinement? Que vous disent vos patients jusqu’ici?

Je m’attendais à avoir davantage de gens souffrant d’anxiété et d’insomnie. Mais au contraire, les gens dorment mieux, car ce n’est plus la course toute la journée. Il y a moins de pression en général. Il n’y a plus le temps des transports le matin et le soir pour aller au travail. Quant aux parents, ils n’ont plus besoin de se dépêcher de préparer leurs enfants le matin.

Pour les enfants justement, quel peut être l’impact du confinement sur leur sommeil et leur horloge interne?

Le même que pour les adultes. Pour eux aussi, il est important de garder une routine pour que leur horloge interne garde son rythme.