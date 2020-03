«On n’arrive pas à appliquer les consignes contre le coronavirus»

Les consignes de distanciation et de précaution contre la transmission du coronavirus ne semblent pas franchir les portes automatiques de l’aéroport de Genève. Si les arrivées sont anormalement désertes, au départ, les voyageurs s’agglutinent, alors même que, quelques heures auparavant, le Conseil d’État annonçait que la limitation de la densité des personnes était «aussi valable pour les gares et les aéroports».

Afflux inhabituel

Lundi après-midi, il y a moins de monde que durant ce week-end, durant lequel Cointrin a été pris d’assaut. Mais à 14h, une file humaine géante traverse tout de même le hall, partant des guichets Easyjet jusqu’au secteur France. L’ambiance est électrique. Beaucoup de voyageurs portent des masques ou se servent de leur écharpe comme protection rudimentaire contre le virus.

Des touristes qui, pour la grande majorité, retournent au pays après des vacances au ski brusquement interrompues par la décision fédérale, tombée vendredi, de fermer les stations. En France, une dernière journée d’exploitation a été octroyée dimanche mais depuis, les skieurs des départements voisins ont regagné Genève pour prendre leur avion. Sans oublier les voyageurs bloqués après la fermeture des frontières américaines aux pays européens. Conséquence: l’aéroport est bondé.

«C’est fou, il y a du monde partout agglutiné, alors qu’on devrait rester à un ou deux mètres de distances et alors que le reste de la population est maintenu confiné, réagit Clémentine, 18 ans, qui préfère garder un masque sur le visage.» La jeune femme, qui s’apprête à rentrer à Lisbonne après sa saison au Grand-Bornand, reste à l’écart de la foule. À côté, Benoît arrive de Valence, en Espagne, et s’étonne que sa température n’ait pas été contrôlée à son arrivée en Suisse. «Il n’y a pas eu non plus de distribution d’alcool pour les mains ou de proposition de porter un masque», note-t-il.

Nombreuses annulations de vols

Tous les voyageurs interrogés n’ont, toutefois, pas hésité à voyager et espèrent surtout qu’ils seront épargnés par les nombreuses annulations de vols annoncées par EasyJet lundi. La compagnie low cost ne vole plus en direction de l’Italie et a cessé, depuis lundi, ses liaisons vers l’Espagne, le Maroc et l’Albanie.

À l’étage, du côté des restaurants, les plats sont vendus uniquement à l’emporter. Pour preuve, toutes les tables et les chaises ont été enlevées… Mais on les retrouve sur la terrasse comble où plus d'une centaine de passagers boivent un verre au soleil. Une pancarte indique à la craie «1 in = 1 out» (une entrée = une sortie). «Les personnes devraient être comptées et limitées, mais ce n’est pas fait!» constate un employé. Selon la décision du Conseil d’État genevois tombée à 11h lundi, ces fast-foods et cafés devraient, à l’image des bars et restaurants du canton fermer à 18h le soir même, mais aucune consigne n’a été communiquée aux vendeurs, au moment du reportage.

Vitres en plexiglas

Du côté des agences et des check-in, des barrières de balisage souples ont été installées depuis dimanche à un mètre des guichets, afin d’assurer une distance sociale entre les employés.

Un employé de Swissport qui s’active à placer des barrières dans le hall nous confie en regardant la foule dense de voyageurs: «On a reçu des consignes contre le coronavirus mais on n’arrive pas à les appliquer!» Plusieurs employés questionnés avouent craindre pour leur sécurité.

Les passagers filtrés

Pour réduire les congestions dans le terminal et permettre de créer plus d’espace entre les passagers, Genève Aéroport a pris la décision de filtrer les passagers dès mardi 17 mars à 5h. «Seules les personnes en possession d’un titre de transport valable, sur un vol confirmé, auront accès à l’intérieur du bâtiment», explique Madeleine von Holzen, cheffe de la communication. La direction craint que l'afflux se reporte à l’extérieur du terminal. La porte-parole insiste: «Les personnes qui cherchent des solutions suite à des annulations doivent s’adresser à leurs compagnies par téléphone, e-mail ou internet.»

Pour protéger les collaborateurs et les voyageurs, des vitres en plexiglas sont en cours d’installation aux guichets check-in et au Visitors Center. Les délais de livraison détermineront leur installation. Et depuis dimanche, des gants et des masques sont proposés aux employés, en plus des gels hydroalcooliques. Auparavant, seuls les employés d’Air China étaient équipés de masques. Mais à la sûreté et aux guichets, seule une minorité les porte pour l’heure. «Le port du masque n’est toujours pas recommandé par les autorités sanitaires, mais il a été décidé d’en fournir quelques-uns aux personnes qui se sentent ainsi rassurées», précise la porte-parole, qui rappelle que la fermeture de l’aéroport serait une décision prise par les autorités fédérales.