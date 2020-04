«On ne fait plus du social, mais de l'humanitaire»

On craignait que les sans-abri soient les grands oubliés de l’injonction à rester «chez soi». Depuis lundi dernier, trois semaines après l’instauration de l’état de nécessité, ils sont accueillis 24 heures sur 24 dans les hébergements d’urgence lausannois, et non plus seulement de nuit. Le dispositif d’accueil était déjà monté en puissance depuis le début de la crise, mais ce nouveau palier implique une réorganisation importante.

«Dans un premier temps, notre priorité a été de stabiliser les personnes dans les lieux d’accueil de nuit en accordant gratuitement un lit à chacun jusqu’à fin avril au moins, souligne Eliane Belser, responsable de l’aide sociale d’urgence à la Ville de Lausanne. Mais nous ne pouvions pas leur demander de sortir dès 8 heures du matin, alors que toute la population reçoit le message inverse.»

Deux fois plus de repas

La nouvelle mesure s’applique aux quatre abris existants, auxquels s’ajoutent une salle de gym au Gymnase du Bugnon et une salle du bâtiment administratif de la Pontaise, rapidement mis à disposition par le Canton. Ensemble, ces six sites totalisent 212 places. Autrement dit, si les lits sont plus espacés pour répondre aux consignes sanitaires, ils ne sont pas plus nombreux qu’en temps normal. En revanche, la prise en charge en continu exige de nouvelles ressources humaines et matérielles.

Alors que la Fondation Mère Sofia servait jusqu’ici 250 à 300 repas chaque soir à la Soupe populaire, ce chiffre est désormais de 700 pour tout le dispositif et sur toute la journée. L’institution, qui gère le Répit, l’un des hébergements du réseau, a en outre pris la responsabilité de la salle ouverte au Bugnon. Alors qu’en temps normal, 45 collaborateurs et 15 bénévoles se partagent la tâche, 120 personnes se relaient désormais pour assurer la présence et le travail nécessaires. «On a perdu notre rôle d’accompagnement au contact des gens. On gère l’urgence. Ce n’est plus un travail social, mais uniquement humanitaire», estime Yan Desarzens, directeur de l’institution.

Heureusement, les bras ne manquent pas, accourus notamment d’autres associations caritatives dont les activités sont à l’arrêt. «Des cuisiniers sont aussi venus spontanément et certains restaurateurs ont proposé à leurs employés de donner un coup de main», précise Yan Desarzens. Une bonne partie des repas semble en outre assurée, grâce au Lausanne Palace, qui en fournit déjà 100 par jour et l’entreprise de restauration collective Eldora, qui en cuisine 80. Même le cigarettier Philip Morris a promis de mettre sa cantine à contribution dès cette semaine.

Dans le réseau d’hébergements, des employés de la Ville ont aussi été mobilisés, notamment ceux qui travaillaient dans les lieux d’accueil de jour désormais fermés, ainsi que la Protection civile qui met à disposition une vingtaine de personnes, en particulier au bâtiment administratif de la Pontaise. Dans ce nouveau lieu, 50 lits ont été installés, mais on a également aménagé, à un étage distinct, une salle pour isoler les personnes infectées et une autre destinée aux personnes en attente d’un test de dépistage. Pour l’instant, aussi bien la Fondation Mère Sofia que la Ville assurent qu’il n’y a eu aucun cas confirmé de coronavirus ni parmi les collaborateurs et bénévoles, qui portent tous un masque, ni parmi les résidents.

Craintes sur le terrain

Malgré et peut-être à cause des précautions prises, l’épidémie ne manque toutefois pas de susciter son lot de craintes. Il y a quelques jours, les personnes hébergées à la Pontaise ont ainsi refusé de rejoindre leur abri par peur de se trouver dans le même bâtiment que les salles prévues pour des malades, au point que la police a été appelée.

L’association qui gère le Sleep-In, l’un des autres abris lausannois, a alerté sur la situation dans un récent communiqué, relevant que les sans-abri logés à la Pontaise sont tous originaires d’Afrique et demandant qu’ils soient mieux entendus.

Du côté de la Ville, Eliane Belser précise que le bâtiment de la Pontaise accueille des hommes seuls, mais sans distinction d’origine. Il a en effet été décidé de loger différents types de pensionnaires sur différents sites, notamment les personnes âgées et vulnérables, pour des raisons sanitaires, mais aussi les familles et des personnes toxicodépendantes pour des raisons sociales.

Dans les hébergements d’urgence, cette nouvelle vie quotidienne s’organise, avec au programme, des projections de films, des jeux de société et d’autres activités, dans le respect des distances. Un constat est au moins rassurant: sur 212 lits, seuls 170 sont occupés à l’heure actuelle. Mais il en cache d’autres, qui le sont moins, notamment l’augmentation des demandes de colis alimentaires (voir encadré). Yan Desarzens n’est pas optimiste: «Il faudra être prêt à affronter une crise sociétale après l’épidémie. On espère avoir tort, mais on s’attend à être submergé.»