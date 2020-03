Partout dans le pays, des transports fortement réduits

Service minimum pour les transports aussi,dès jeudi. Un service de base des transports publics et la desserte des établissements tels que les hôpitaux ou les commerces alimentaires, sont garantis. Mais il y aura des ruptures et autres retards, préviennent les CFF, qui coordonnent l’entier des mesures ferroviaires du pays.

Les CFF coupent grosso modo leurs cadences en deux. Sur les grandes lignes, la cadence à la demi-heure passe à l’heure. Pour le trafic régional, Les trains et bus qui roulaient toutes les demi-heures sont réduits à l’heure et ceux qui roulaient tous les quart-d’heure passent à la demi-heure. Les RER supplémentaires aux heures de pointe (6h00-9h00 et 16h00-19h00) ainsi que l’offre de nuit le week-end sont supprimés.

Les trains transfrontaliers des grandes lignes mais pas les régionaux (Léman Express notamment) sont eux aussi supprimés au-delà du dernier arrêt en Suisse.

L’enjeu : maintenir la possibilité de se déplacer en cas de besoin dans un contexte où les consignes officielles sanitaires demandent aux gens d’éviter les déplacements. Tout en permettant aux passagers de garder une distance de 2 mètres.

Le Canton doit calquer les transports urbains sur ces changements. Assurer les correspondances. Les bus seront donc eux aussi fortement réduits dans les jours à venir avec des horaires proches du samedi.

Pour rappel, depuis vendredi dernier, les lignes touristiques ont déjà toutes été supprimées. La compagnie générale de navigation (CGN) a elle aussi annoncé supprimer ses croisières touristiques. Ses lignes de transport public sont maintenues. Mais «le nombre de personnes embarquées par bateau sera limité pour qu’un siège puisse être laissé libre entre les passagers, comme le recommandent les autorités». Toutes les infos sont sur les sites des compagnies.