«Pour une fois qu’il y a du soleil, on va pas se priver»

Lundi, premier jour de fermeture des écoles vaudoises, les adolescents ont profité d’une première grasse matinée avant de sortir en masse durant l’après-midi. Il faisait beau, chaud, et voir les copains était pour beaucoup la seule occupation possible. «Le skatepark de Nyon était bondé. D’autres se réunissaient au parc du Cossy à dix, vingt, sans se soucier des mesures de protection et de distance contre le coronavirus», note Benzo Sarate, travailleur social de proximité. Même constat à Étoy ou sur la plage de Préverenges, qui a fait le plein de jeunes dès le week-end.

Consterné par cet afflux, l’Espace Prévention La Côte – ses services couvrent la ville de Morges, son arrière-pays et les villages du district de Nyon – a décidé de concentrer toutes ses forces sur la sensibilisation des jeunes au comportement à risque. Quatre travailleurs sociaux de proximité (TSP) vont arpenter en fin d’après-midi et en soirée les spots habituels des jeunes pour faire comprendre aux 12 à 25 ans les risques qu’ils prennent pour eux-mêmes comme pour leur entourage.

«Pour certains, être confiné à la maison avec la famille, c’est l’horreur! À l’adolescence, les liens avec les amis sont souvent plus forts qu’avec la famille. Les ados ont souvent un comportement à risque car ils sont insouciants, se croient immortels. Ils n’ont pas conscience qu’ils peuvent transmettre le virus sans être eux-mêmes malades», explique Nicolas Perelyguine, responsable de l’Espace Prévention. Pour lui, on s’est trop peu adressé aux jeunes dans les campagnes officielles contre le coronavirus, et ils peinent parfois à mesurer la gravité de la situation.

Dehors, beaucoup se croient protégés, car en plein air. Or dans l’espace public aussi il faut respecter les mesures de distance, ne pas se toucher. «Je ne comprends toujours pas comment nous pouvons encore laisser les jeunes continuer à sortir ensemble, manger des chips du même sac. J’imagine qu’ils se sont enfuis de chez eux, car je ne peux pas croire que les parents ne soient pas intéressés à éviter la propagation du virus», s’inquiétait une maman sur le groupe T’es de Gland si…

Mardi, pourtant, Nyon ressemblait à une de ces villes du futur éradiquée par un gaz toxique. Difficile de trouver, en fin d’après-midi, des ados agglutinés dans un parc ou sur un terrain de sport. Ils étaient quatre ou cinq par-ci à jouer au ping-pong près des écoles, quelques autres par-là à faire quelques paniers au basket. Apparemment, le message avait passé.

Sauf au skatepark de Colovray, où une douzaine de gymnasiens dévalaient les rampes. «La police est venue nous dire qu’on ne devait pas être plus de cinq personnes sur le site, alors comme on est débutants, on s’est rabattus sur le parking», explique Amélie, 17 ans. Il fait beau et la gymnasienne profite de voir ses copains de classe, Nina, Tania et Joan, à l’extérieur. «On pensait pouvoir faire des soirées entre nous, mais nos familles ne l’autorisent pas. Et certains de nos copains ne peuvent pas venir car on leur interdit de prendre le bus. Pour l’instant, cette situation ne me dérange pas trop. Mais on verra sur la durée, surtout si la météo se gâte ou si on arrive à un confinement», soupire Nina.

Au skatepark, une bande de potes se repose à l’ombre d’une rampe. «Les policiers qui sont venus étaient tendus, comme si on prenait les mesures à la légère. Pourtant, on se lave les mains, on se salue par le coude», relève Eliot. Mais les agents de Nyon Région reviennent. Le nombre d’ados dépassant toujours la mesure, ils ordonnent cette fois aux jeunes de partir.

«On mourra tous de quelque chose de toute façon.»

«On les connaît, les mesures de sécurité, même le coup des 2 mètres entre nous. Mais bon. C’est pas nous qui allons propager le virus.» Théo* a 20 ans. Avec ses amis ce mardi en fin de journée, il fait cracher la sono sur les marches du Tribunal cantonal à Montbenon. Ils sont cinq. Tout juste dans les normes des directives cantonales, s’ils n’étaient pas les uns sur les autres. Ces fameux 2 mètres de distance à respecter. «Et puis il fait grand beau soleil», ajoute Théo comme une excuse.

À l’autre bout du parc, Janet* et ses amis avancent la même raison. Ils ont entre 16 et 20 ans et se sont retrouvés à une dizaine. Ils sont apprentis au chômage technique ou écoliers désœuvrés. Ils écoutent de la musique. Ils fument un peu. «C’est le premier jour de beau et il faudrait rester à la maison? On mourra tous de quelque chose de toute façon.» Et quand on demande à son ami Pierre* s’il ne pense pas qu’il pourrait propager le virus, il tombe des nues. «Mais c’est qu’il va nous rendre parano celui-là!»

Dans la bande à Théo, Hugo* (19ans) est, comme lui, à la recherche d’emploi. Il est la bonne conscience du groupe. «On est quand même un peu concernés par ce virus, mais on aurait dû nous confiner quinze jours et on n’en parlait plus. On a trop attendu.» Ce n’est pas Alexy* (19ans) qui le contredira. Apprenti en laboratoire, il est au chômage technique. «Je ne peux pas bosser depuis chez moi. Le confinement général nous pend au nez, alors autant profiter tant que c’est possible.»

Autre lieu et même discours. Au pied des pyramides de Vidy, ils sont une petite dizaine de jeunes adultes à jouer à la pétanque. Après un couplet sur les journaux qui propagent davantage la peur qu’eux le virus, et un autre sur la grippe «normale» qui fait bien plus de morts chaque hiver que ce virus-là, la partie reprend sous l’œil de deux aspirants de police arpentant les bords du lac. Une police très visible partout, en voiture, à pied ou à vélo. Le Flon est désert. Quadrillé. La place de l’Europe, d’ordinaire noire de jeunes, tout autant. «On est bien mieux dans les parcs. D’ailleurs, on revient demain», annonce Janet.

*prénoms d’emprunt