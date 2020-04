Pourquoi les islamistes pensent que le virus sert les préceptes de l'islam

Comme une grippe saisonnière

Lors d’une conférence de presse organisée à Pékin, des médecins et virologues chinois ont affirmé qu’il est peu probable que le Covid-19 soit anéanti malgré les nombreuses mesures de confinement prises dans le monde, rapporte le site Siècle digital. Jin Qi, directeur de l’Institut de biologie pathogène à l’Académie des Sciences médicales de Chine, a ainsi déclaré: «Il s’agit probablement d’une épidémie qui va coexister avec l’Homme pendant longtemps, qui va devenir saisonnière.»

Contrairement à son cousin le SARS-CoV, qui est apparu en novembre 2002 en Chine, le Covid-19 ne rend pas tous ses hôtes malades. Le nombre de porteurs asymptomatiques est en effet plus élevé, ce qui rend difficile l’évaluation du nombre de cas réels. Lors de l’épidémie de SARS, les malades étaient placés à l’isolement, permettant de maîtriser rapidement sa propagation.

«L’éminent immunologiste américain Anthony Fauci est du même avis que les chercheurs chinois, notamment car il est très difficile de contenir le virus et sa circulation au sein de la population», écrit Siècle digital. Si certains espèrent que l’arrivée des fortes chaleur avec l’été pourrait freiner sa propagation, les scientifiques chinois sont moins optimistes, à l’image de Wang Guiquiang, Chef du département des maladies infectieuses à l’université de Pékin: «Le virus est sensible à la chaleur, mais c’est lorsqu’il est exposé à 56 degrés Celsius pendant trente minutes et les températures ne vont pas atteindre ce niveau. Globalement, même pendant l’été, les chances de voir le nombre de cas diminuer de manière significative sont faibles.»

Cela a poussé certains pays à opter pour d’autres stratégies face au coronavirus, à l’instar de la Suède qui n’est pas confinée, ou encore de l’Inde qui envisage la diffusion du virus parmi sa population jeune. Comme le rappelle l’Institut Pasteur, l’immunité collective n’est toutefois pas une garantie avec le Covid-19, car les chercheurs ne savent pas encore si les personnes porteuses sont désormais immunisées, et si oui, pour combien de temps.

La recherche a donc un très grand rôle à jouer et les essais pour des traitements efficaces et un vaccin se comptent par centaines dans le monde. Si les estimations des scientifiques chinois sont justes, alors le Covid-19 devrait avoir un comportement similaire à celui de la grippe avec un vaccin à administrer chaque année. Encore une fois, ces informations sont à prendre avec prudence car il s’agit d’un virus nouveau sur lequel nous ignorons encore beaucoup d’éléments.

Le Covid-19 vu par les islamistes

En cette période de ramadan pour les musulmans, le «Figaro» a interrogé Bernard Rougier, directeur du Centre des études arabes et orientales, pour savoir comment les musulmans vivent cette crise sanitaire et le confinement. Dans cet entretien, le chercheur décrit des musulmans qui respectent le confinement dans leur majorité et s'intéresse au discours des islamistes sur le Covid-19 et le confinement.Extraits de cet entretien.

Si la majorité des musulmans le respecte, qu’en est-il des islamistes? Comment interprètent-ils le Covid-19?

Parmi les musulmans, les attitudes varient de l’acceptation citoyenne au déni religieux. La plupart des musulmans et des imams respectent les mesures de confinement au nom de l’intérêt général. Mais les dissidences n’ont pas manqué. Au début, des prédicateurs salafistes ont privilégié la thématique de la punition divine. Pour eux, la maladie s’est abattue sur le monde parce que les hommes renâclent à accepter le message de l’islam. Dans une mosquée du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), juste avant le confinement, l’imam expliquait à ses ouailles que «chaque fois que la turpitude se répand, comme la fornication et la dissolution des mœurs, Allah envoie des calamités inconnues». Aux Mureaux (Yvelines), à la même période, un cheikh a fait un cours sur l’épidémie en insistant sur le fait que le coronavirus était la «maladie des mécréants». D’après lui, la liste des pays les plus touchés par l’épidémie traduisait une volonté divine: les Chinois méritaient la punition d’Allah pour ce qu’ils font subir aux Ouïgours; les Iraniens payaient leur appartenance à l’«hérésie chiite»; la France récoltait ce qu’elle méritait en qualité de «pays athée et mécréant» qui interdit le voile intégral et ferme les mosquées, etc.

La fermeture des mosquées a été mal vécue pour certains, décrite comme une persécution supplémentaire «pour empêcher les musulmans de prier ensemble pendant le ramadan». Des prières clandestines ont eu lieu, comme dans l’arrière-boutique d’un supermarché entre Tremblay et Villepinte (Seine-Saint-Denis), fin mars, ou dans des appartements privés aménagés pour l’occasion, notamment parmi les membres de l’organisation piétiste du Tabligh.

La frange djihadiste n’est pas en reste. Des djihadistes francophones installés en Syrie ont même créé un hashtag au titre évocateur, #coronasoldatsdAllah, pour expliquer le taux de contamination – deux tiers de cas déclarés positifs – parmi les marins du porte-avions Charles-de-Gaulle. Le Covid-19 a, selon eux, les effets foudroyants d’un châtiment divin après la participation du bâtiment à la guerre contre l’organisation État islamique en Syrie et en Irak.

En quoi consistent les préconisations des islamistes pour lutter contre le virus? Comment expliquer que certains voient dans les recommandations des pouvoirs publics une sorte de victoire?

Selon les différents courants qui se réclament de l’islamisme, le remède réside naturellement dans le retour à l’islam intégral. C’est l’occasion pour eux de souligner les bienfaits de la pratique rituelle: les ablutions cinq fois par jour avant les cinq prières sont censées être suffisantes pour protéger l’individu du virus. De même, la nécessité de se laver les mains avant et après les repas était préconisée par une série de hadiths (ndlr: actes et paroles attribués au Prophète, relatives à des commentaires du Coran ou à des règles de conduite). Enfin, ces prédicateurs voient dans la nécessité médicale de porter un masque contre la contagion une forme de ralliement rétrospectif à l’obligation religieuse de porter le hijab (voile islamique). Ce prétendu paradoxe est souvent commenté sur les réseaux sociaux de l’islamosphère: «Enfin, ils se rangent à notre point de vue après l’avoir combattu avec acharnement au nom de la laïcité! Les médecins préconisent le voile, ils disent: le meilleur moyen de lutter contre le coronavirus est de se voiler! Maintenant, tout le monde se couvre la tête, le nez, la bouche, les mains! La sunna (voie prophétique) est le chemin de la vérité!»

Pourtant, le caractère dramatique de la crise sanitaire n’a-t-il pas été finalement reconnu par les islamistes eux-mêmes?

Oui, et la qualification de «martyr» (chahid) est dorénavant d’usage pour tous les morts musulmans – pas les autres – du coronavirus. Cet usage résulte de la lecture d’un hadith attribué à un compagnon de Mohammed, Abou Horeira, qui distingue cinq cas attributifs de cette qualité: mourir par la peste, d’une maladie du ventre, par noyade, sous les décombres ou au combat. On peut voir dans cet usage une preuve supplémentaire de l’influence du salafisme sur les autres expressions de l’islam.

L'administration Trump méprise la science

Le «New York Times» consacre un long article à l'attitude de la Maison-Blanche face à la crise sanitaire qui fait des ravages aux États-Unis. «Le mépris des avis scientifiques a été une caractéristique déterminante de l'administration de M. Trump. Alors que la nation est confrontée à l'un des pires désastres de santé publique depuis des générations, un moment qui exige un leader prêt à mobiliser toute la puissance de l'establishment scientifique américain, la Maison Blanche est occupée par un président dont l'administration, selon les critiques, a diminué les conclusions des scientifiques dans la formulation de la politique, qui nourrit personnellement un soupçon de connaissances spécialisées, et qui fait souvent passer ses instincts politiques avant les faits.», écrit le grand quotidien américain.

«Donald Trump est le président le plus anti-science et anti-environnement que nous ayons jamais eu», a déclaré Douglas Brinkley, historien présidentiel à l'université Rice. Les actions du président, a-t-il dit, ont érodé l'un des atouts les plus enviables des États-Unis: la profonde expertise scientifique du gouvernement, acquise au fil des décennies. «C'est extraordinairement fou et imprudent», a-t-il déclaré. (...) «Bien avant de gagner la présidence, M. Trump avait publiquement remis en question la science en exprimant son scepticisme à l'égard des vaccins et en suggérant que le changement climatique était un canular fabriqué par la Chine», rappelle le journal.

«Une fois en place, l'administration de M. Trump a rapidement commencé à travailler sur l'une de ses politiques les plus ambitieuses: la minimisation ou l'ignorance systématique de la science afin d'affaiblir les réglementations en matière de santé environnementale et de réchauffement climatique. Les constructeurs automobiles, les agriculteurs et d'autres acteurs avaient demandé un allègement de la réglementation, affirmant que des règles plus souples garantiraient encore des progrès en matière de protection de l'environnement tout en évitant les mandats bureaucratiques. Toutefois, en mettant en œuvre ces réductions, l'administration a marginalisé des scientifiques clés, démantelé des conseils consultatifs d'experts et supprimé ou modifié des conclusions qui mettent en évidence les dangers de la pollution et du réchauffement climatique.

Il a été lent à réagir aux premières alertes internes pour prendre l'épidémie plus au sérieux et a encouragé l'utilisation de divers médicaments pour combattre le virus alors même que les scientifiques disaient qu'il n'y avait aucune preuve de leur efficacité. Jeudi, il a suggéré que l'injection de désinfectants pourrait aider à vaincre le Covid-19, suscitant la condamnation et le ridicule du monde entier.»

Et la semaine dernière, M. Trump a publiquement minimisé un avertissement du Dr Anthony Fauci, l'expert médical le plus en vue de l'administration, selon lequel les États-Unis n'ont toujours pas la capacité adéquate pour tester le coronavirus. «Je ne suis pas d'accord avec lui sur ce point, non», a déclaré M. Trump. «Je pense que nous faisons un excellent travail sur les tests.»

Le président a également suggéré que le virus pourrait avoir disparu d'ici cet été, une ligne qui a été immédiatement contrée par le Dr Fauci, qui a déclaré: «Nous aurons le coronavirus à l'automne. J'en suis convaincu.» Les historiens et les experts en politique étrangère estiment que le mépris de l'administration pour l'expertise scientifique – combiné avec le retrait plus large de la nation des accords commerciaux internationaux et des alliances de défense transfrontalières comme l'OTAN – diminue le statut du pays sur la scène mondiale.