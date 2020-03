Sous pression, les soignants luttent malgré la pénurie

«Le matériel de protection manque. Nous devons porter des masques chirurgicaux durant huit heures de suite alors que nous ne devrions pas le faire plus de quatre heures. Idem pour les masques de type FFP2, plus filtrants, que nous utilisons lorsque nous devons par exemple intuber une personne atteinte par le Covid-19.» Ces mots sont ceux d’une médecin d’un hôpital vaudois qui souhaite garder l’anonymat.

Ce témoignage n’est pas isolé. Le syndicat SSP secteur santé reçoit actuellement de nombreux appels de soignants. «Il y a de grosses inquiétudes en raison du matériel. Les stocks n’ont pas été faits et l’avenir est incertain. Dans de nombreux services, c’est un peu la panique», constate Beatriz Rosende, du secrétariat central. Jeudi 11'805 personnes étaient officiellement contaminées par le coronavirus en Suisse, dont 2351 sur Vaud. Selon les chiffres communiqués par les autorités vaudoises mercredi, 266 personnes étaient hospitalisées dont 46 aux soins intensifs.

Des témoignages sur Instagram

Alors que la tension monte, les soignants n’hésitent plus à prendre la parole. Le compte Instagram «Paroles De Doc» rassemble de courtes vidéos de médecins vaudois et de toute la Suisse romande dans lesquelles ils partagent des messages de prévention. Leurs craintes aussi. Certains témoignages sont édifiants. Jeanne, une médecin assistante au CHUV, affirme qu’il n’y a bientôt plus de matériel pour protéger le personnel. «Typiquement ce genre de masque (ndlr: FFP2) qui est utilisé notamment aux soins intensifs, où il y a une grande charge virale. On doit les garder toute la journée, alors qu’on est censé les changer une fois enlevés. Je sais qu’il y a de grandes entreprises de la région qui en ont en stock. Si vous avez ce genre de masque FFP2 dans votre entreprise, amenez-en au CHUV. Y compris les masques bleus standard», insiste-t-elle.

La vidéo postée le week-end dernier a été retirée du compte. Le CHUV ou le Canton ont-ils demandé sa suppression? «Nous n’en avions pas connaissance, donc ni le service de communication du CHUV ni l’État-major cantonal de conduite n’ont demandé que cette vidéo soit retirée, affirme Jean-Christophe Sauterel, chef de communication de la cellule Coronavirus du Canton. À propos de ce contenu, je peux vous dire qu’il y a eu des moments difficiles, mais que tout est fait pour garantir que notre système de santé puisse faire face.»

«On est dans une situation de pénurie»

Mercredi après-midi devant la presse, le médecin cantonal, Karim Boubaker, annonçait: «On est dans une situation de pénurie. Elle pourrait s’atténuer ces prochains jours, on est dans l’attente de livraisons. La Confédération, via l’armée suisse, nous a livré aujourd’hui une plus grande quantité de masques. Ce qui nous permet de tenir environ une semaine. On peut continuer de protéger en priorité le personnel de santé.»

En cette période de disette, Karim Boubaker ne nie pas que les consignes d’utilisation du matériel ont été assouplies. «Nous sommes passés d’une durée d’un masque pour chaque prestation à un masque qu’on va garder 3-4 heures. Actuellement, les recommandations sont plutôt faites en fonction des stocks des hôpitaux, des institutions et du type d’intervention. Nous en sommes à ce point.»

Secrétaire générale de la Fédération des hôpitaux vaudois, Patricia Albisetti tempère: «Il faut le reconnaître, la situation est tendue. Mais, à l’heure où je vous parle, nos hôpitaux ont encore un peu de réserves.» Jusqu’à quel horizon? «Je suis raisonnablement optimiste pour les masques de soins, au moins jusqu’à la fin de la semaine prochaine, reprend-elle. Mais les masques FFP2 sont très difficiles à trouver. On sait que nos autorités se démènent et les structures le font aussi de leur côté pour trouver des fournisseurs.»

Le flou des autorités

Ce qui suscite le plus d’inquiétudes à ses yeux, c’est le manque d’information sur les stocks de matériel que devraient distribuer les autorités. Mercredi, plusieurs livraisons de matériels de protection commandés par la Suisse étaient à nouveau bloquées en France et en Allemagne. Vendredi 20 mars, le conseiller fédéral Guy Parmelin avait pourtant annoncé avoir réussi à négocier avec l’Union européenne pour stopper les restrictions d’exportation imposées envers les pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE). La réalité est pourtant autre.

Loin de la Coupole, les femmes et les hommes de terrain doivent donc se contenter du flou sur le réapprovisionnement. «Je suis content que les autorités vaudoises aient reconnu officiellement le problème de matériel, lance le président de la Société vaudoise de médecine, Dr Philippe Eggimann. La situation est surtout critique du point de vue des masques chirurgicaux. Il est important désormais que les autorités cessent d’infantiliser le public. Il faut arrêter les messages comme celui de l’OFSP, qui se raccrochait à sa stratégie de ne tester que les personnes à risque alors que cela était lié au manque de tests à disposition. Nous avons tous besoin de messages clairs. Et s’il y a des problèmes, il faut le dire. Les autorités font ce qu’elles peuvent mais elles peinent à se réorganiser rapidement. Cela est décevant car dans des exercices passés en cas de crise, ces blocages avaient été identifiés. Maintenant, nous avons donc besoin d’éléments crédibles démontrant que les autorités font leur travail, ont la vue d’ensemble, et que nous n’avons pas besoin de chercher des masques chacun dans notre coin.»

À l’hôpital de Nyon, on n’a pas attendu les autorités pour parer à la pénurie. «Il y a quelques jours, nous avions des problèmes de matériel mais aujourd’hui on ne manque de rien, se réjouit Daniel Walch, directeur du Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique. On a même pu fournir du matériel à nos amis de l’Hôpital de Morges. C’est évident qu’il faut bénéficier des appuis cantonaux, mais aussi essayer de trouver soi-même du matériel, c’est ce que nous avons fait en direct avec nos fournisseurs.» L’établissement nyonnais a aussi eu la chance de recevoir récemment des dons. «C’est formidable. Rolex, par exemple, nous a offert des masques. Firmenich nous a livré du désinfectant.»

Tenue de cosmonaute?

Mais ailleurs, où la pénurie est encore bien présente, les soignants sont-ils donc plus en danger? Est-ce par manque de matériel qu’ils n’ont pas l’allure de cosmonaute comme à l’étranger? Non, répond le Dr Philippe Eggimann. «Ces scaphandres ne servent à rien! Ce n’est pas parce que vous en portez un que vous serez protégé. Il faut comprendre le coronavirus. Aux soins intensifs, les soignants ont besoin de beaucoup de protection. Le virus se transmet dans ces lieux par aérosols générés lorsqu’un patient est intubé, qu’on aspire la sonde, ou lorsqu’une personne est instrumentée dans les voies respiratoires. Il faut donc des masques ultrafiltrants, de type FFP2. Mais aussi une surblouse, des lunettes, des gants, des protections pour les chaussures et une charlotte sur les cheveux. Et lorsque l’on termine son service, il faut se doucher.» Selon le président de la SVM, cet arsenal n’est pas nécessaire pour les soignants qui sont certes confrontés à des patients potentiellement infectés, mais en soins continus ou dans les zones de tri. Dans ce cas, les soignants doivent porter un masque chirurgical. Ceux qui font des frottis, par contre, doivent avoir un masque ultrafiltrant, une surblouse et des lunettes de protection.

Pour rassurer les soignants et les protéger, il faut les informer et les former, insiste le Dr Philippe Eggimann. Un gros effort en ce sens est en cours. Beatriz Rosende, du syndicat SSP, confirme: «Les soignants ne sont pas tous formés aux procédures face à un tel virus. Les infirmiers aux soins intensifs sont des bêtes de la désinfection, mais les autres ont besoin de directives claires.»