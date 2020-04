Swiss Mask plutôt que des protections made in China

Le masque est l’un des enjeux majeurs de la crise sanitaire. Après la menace de pénurie dans les hôpitaux et la rupture des canaux de distribution en Chine pour cause de confinement, on s’interroge désormais sur la pertinence ou non de son port obligatoire pour l’ensemble de la population. Encore faudrait-il avoir un stock suffisant…

Assurer une protection efficace sous-entend qu’un masque chirurgical devrait être remplacé – et jeté – toutes les huit heures, selon les directives de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Alors pourquoi ne pas concevoir un masque lavable en machine et, donc, réutilisable? Cette question, Marc Bähni se l’est posée. Propriétaire, à Carouge, d’une boutique spécialisée dans la confection de costumes sur mesure, il a été contraint de fermer son magasin après les mesures de confinement, le 16 mars dernier.

Inspiration française

Un jour, il reçoit le coup de téléphone d’un directeur d’EMS, client chez lui. «Il m’a demandé si je ne pouvais pas lui fabriquer des masques pour son personnel», explique-t-il. Le Genevois n’est pas un spécialiste en la matière. Il s’inspire de ce que certains de ses confrères ont réalisé en France pour imaginer son masque et ses trois couches de tissu. Il finit par lui infliger une batterie de tests: lavage à 95°C, séchage au four à 80°C. Son masque reste imperméable. Il n’y a plus qu’à le faire homologuer par l’OFSP ou par le médecin cantonal. C’est en cours…

Piqué au jeu, Marc Bähni échafaude pourtant un projet plus ambitieux que cette commande ponctuelle pour un EMS. Alors qu’il réquisitionne son atelier et son équipe de quatre couturières pour produire près de 300 masques par jour, les demandes affluent. Pas assez de mains ni d’espace pour fabriquer les 2000 masques qu’on lui commande au quotidien!

Main-d'oeuvre recherchée

Le Genevois crée alors une association à but non lucratif, Swiss Mask, et propose au gouvernement genevois de produire des masques à plus large échelle. «Avec une chaîne de 200 couturières, nous pourrions fabriquer près de 10'000 pièces par jour.» Marc Bähni se démène en coulisses pour obtenir des appuis. La Ville de Carouge lui a confié les clés d’une salle. Il compte y installer bientôt une trentaine de couturières et multiplier sa production par dix. Marc Bähni recherche désormais de la main-d’œuvre. Seule condition: savoir manier l’aiguille et le fil, évidemment! «Ce travail sera rémunéré», tient à préciser le Genevois.

Les masques peuvent être commandés sur le Net – 40 francs pour un kit de quatre. «Nous ne faisons aucune marge, nous les vendons à prix coûtant», précise Marc Bähni.