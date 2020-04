Un Suisse sur deux prévoit de voyager cet été

Si la crise du coronavirus a refroidi les idées de voyages vers des destinations lointaines cet été, les Suisses ne comptent pas faire une croix sur leurs vacances. C'est du moins ce qui ressort d'un sondage de l'agence de voyages en ligne Ebookers auprès de 1000 personnes, publié mardi.

Une majorité de Suisses continue à planifier des voyages privés pour cette année: au moment de l’enquête, un peu plus de la moitié (52%) prévoit encore de voyager cet été. Un cinquième d’entre eux a l’intention de voyager plus tard dans l’année (19%) ou de reporter des voyages déjà organisés (21%). Ils sont 16% à envisager de passer leurs vacances en Suisse cette année, et également 16% à vouloir les réserver à court terme.

En Suisse et last minute

La situation se répercute aussi sur le choix du lieu: un tiers des personnes interrogées disent vouloir passer plus souvent leurs vacances en Suisse après la crise du coronavirus. 24% souhaitent découvrir davantage de destinations européennes. Le désir de parcourir des horizons lointains semble en revanche s’être éteint chez bon nombre d’entre elles: 35% déclarent prévoir de réserver moins de voyages long-courriers ou de séjours outre-Atlantique. 27% des sondés pensent qu’ils voyageront moins pendant l’année en cours et un peu moins d’un tiers indiquent que dans les prochains mois, ils réserveront plutôt leurs vacances à la dernière minute.

Solidarité envers les petits hôtels

Les sondés sont près de la moitié à envisager de soutenir les petits hôtels et les maisons d’hôtes, en Suisse et dans les pays voisins. 27% prévoient d’opter pour des vacances entre générations une fois la crise passée. Un choix qui peut s’expliquer par le besoin accru de contact avec les membres de sa famille et entre grands-parents et petits-enfants au terme de la période de confinement, note Ebookers.

La crise semble également avoir un impact sur la notion de sécurité: près de la moitié (48%) des personnes interrogées déclarent qu’elles souhaiteront à l’avenir souscrire une assurance voyage. La sécurité paraît également de rigueur sur le plan financier: seuls 18% des sondés, et parmi eux nettement plus d’hommes que de femmes, prévoient d’augmenter leur budget vacances dans les mois à venir. Un tiers d’entre eux envisagent néanmoins de prendre des vacances plus longues ou plus de vacances, sans doute pour compenser les congés manqués du premier semestre.