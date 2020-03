Un site pour suivre l'évolution de la pandémie du nouveau coronavirus

Près de 97'000 personnes infectées par le nouveau coronavirus, dont plus de 80'000 en Chine, 3303 morts et 53'610 malades guéris: sur la carte du Center for Systems Science and Engineering Johns Hopkins, les effets de la pandémie du coronavirus sont actualisés tous les jours à partir des données de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), des Centres de contrôle et de prévention des maladies américains et européens et de la Commission nationale de la santé de la République populaire de Chine.

On y apprend que la Suisse est le 13e pays le plus touché par la maladie et que tous les continents présentent désormais de cas avérés de Covid-19.

