Une frontière quasi infranchissable

«Normalement, je mets entre vingt et trente minutes pour rentrer chez moi. Mercredi, il m’a fallu trois heures.» Arrêté à la station-service située juste avant la douane suisse du Creux, à Vallorbe, cet infirmier de Jougne qui bosse dans un foyer psychiatrique à Yverdon soupire. Puis reprend: «Côté suisse, ça va, ils ont installé trois files pour les frontaliers français qui passent le matin. Mais côté français, il n’y en a qu’une, comme d’habitude.»

Derrière lui, ce jeudi en milieu d’après-midi, s’étend une colonne de voitures qui roulent au pas en direction du département du Doubs. Dans le sens inverse, la voie de circulation est pour ainsi dire vide. Ce n’est plus vraiment l’heure pour les frontaliers de se rendre au travail – pour ceux qui y vont encore – et les Suisses n’ont pour ainsi dire plus de possibilités de passer en France, depuis mardi midi et la mise en place d’un confinement complet dans l’Hexagone en raison de la pandémie de coronavirus. «Il me faut trois documents pour pouvoir circuler, deux de mon employeur et l’autorisation actuellement obligatoire en France pour pouvoir sortir de chez soi», reprend Alexis. Fatigué au sens propre comme au figuré par la situation, il a écrit jeudi matin à la préfecture du Doubs et à la mairie de sa commune pour que des infrastructures adéquates soient mises en place à la frontière française.

Un couple en a fait l’amère expérience jeudi. Ces deux Combiers, partis de chez eux pour se rendre aux Chalet des Avattes, en dessus de Sainte-Croix, pour regarder les stocks de marchandises avec leur gérant, ont voulu couper au plus court en passant par la France. «Les Suisses ne nous ont même pas contrôlés, mais les Français nous ont refoulés 50mètres plus loin», explique le mari. Sa femme poursuit: «Ils nous ont demandé où on allait, pourquoi et si on avait «le papier»… On a demandé lequel et expliqué ce qu’on faisait: ils nous ont dit de faire demi-tour…»

Ce qui leur faisait défaut, c’est l’attestation de déplacement dérogatoire, téléchargeable sur le site du Ministère de l’intérieur de la République française. Mais même avec ce précieux sésame, ils n’auraient sans doute pas pu passer le contrôle. «Depuis mardi midi, à part pour des raisons professionnelles spécifiques, il faut que le déplacement soit motivé par la nécessité d’acheter des biens de première nécessité, des raisons de santé ou des raisons familiales impérieuses. Un Suisse qui voudrait simplement aller faire ses courses en France ne passera pas», explique ce policier aux frontières. En gros, seuls les Suisses résidant ou travaillant en France peuvent encore circuler de part et d’autre de la douane, où ce Français domicilié à Vallorbe s’est aussi cassé les dents, jeudi. «J’ai voulu aller acheter du lait Guigoz pour ma fille de 10jours. J’ai eu beau dire à l’officier que c’est le seul qu’elle supporte, il ne l’a pas entendu de cette oreille…» grommelle Grégory en retournant à pied vers son véhicule.

Différent à St-Gingolph

À situation géographique particulière, exception de mise? Cela semble être un peu le cas à Saint-Gingolph, village coupé en deux par le traité de Thonon en 1569. «Saint-Gingolph est un seul village, pendant l’épidémie les personnes vivant dans la partie suisse du village peuvent continuer à faire leurs achats de première nécessité en France en respectant les règles de limitation des déplacements bien sûr», indique sur Facebook la maire, Géraldine Pflieger.

Selon nos informations, une directive envoyée mercredi par les services gouvernementaux français autorise le passage sous réserve d’avoir téléchargé la fameuse autorisation. Question identité, c’est le flou. Faut-il un passeport européen, uniquement le rouge à croix blanche? Un jour c’est le premier, le lendemain le second peut aussi faire l’affaire. Vendredi, on franchit la frontière… pour se faire refouler par la gendarmerie vers Lugrin, quelques kilomètres plus loin. «Vous n’avez pas à circuler ici Monsieur, vous devez faire demi-tour», indiquent les pandores. OK, retour à la case départ.

Pour repasser la frontière, il faut montrer patte blanche, en l’occurrence pour les Suisses une pièce d’identité nationale. Même processus au bord du lac à pied sur le Pont de l’Amitié érigé entre les parties suisse et française du village. On ne les voit pas, mais les caméras signalent aux représentants de l’Administration fédérale des douanes le passage des quidams. Ici encore un rapide contrôle d’identité en forme de laissez-passer.

Sur la route principale, «agrémentée» de barrières en plastique rouge et blanc, ce n’est de loin pas la cohue aux douanes. Pas de passants comme d’habitude, peu de voitures. Géraldine Pflieger constate que la rue Nationale «est plutôt moins engorgée qu’à l’ordinaire». Voitures et camions passent néanmoins à intervalles réguliers. À l’heure du dîner, les douaniers suisses contrôlent, quand leurs homologues tricolores cassent la graine dans leur petit bureau. Ils sont dépités: «On ne comprend pas cette directive qui autorise à beaucoup le passage depuis jeudi sous prétexte qu’ils ont imprimé l’autorisation française, alors que la veille encore on nous avait bien précisé qu’il ne fallait laisser passer que les frontaliers. On se demande si la France est vraiment confinée.»

Emploi

Les frontaliers entre doute et patience

«Ça va mieux, à condition d’être à la douane à 5h du matin.» «À l’aller ça va grâce à mon macaron Covid-19, mais au retour…» «Il faut 2h pour pouvoir présenter un contrat de travail qu’ils ne regardent même pas.» En pratique, la frontière reste une épreuve pour les frontaliers, employés de la santé ou non. Surtout ceux qui ont le malheur d’être dans la zone grise. «Mon contrat de travail stipule que je commence le 15 avril, et la douane suisse refuse de me laisser passer avant cette date. On m’a dit que déménager toute une famille pour raison de travail n’était pas un motif suffisant, soupire un ressortissant français, tout juste engagé dans l’horlogerie. On arrivait encore à discuter avec les fonctionnaires la semaine dernière. Depuis, on sent que ça a tourné.»

D’autres témoignages vont dans le même sens: les innombrables saisonniers appelés par l’hôtellerie, la restauration ou encore les cultures sont dans le flou le plus total. «J’ai fait 3h de bouchons pour me retrouver devant un garde-frontière qui m’a dit de faire demi-tour. C’est frustrant. On vient ici pour travailler, pas pour le plaisir», soupire un voisin français.