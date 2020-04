Vampirisées, les places se vident

C’est beau une ville la nuit, philosophait Richard Bohringer à moitié ivre en 1988. L’artiste n’est jamais sorti dégrisé de son blues obscur, bourré de la mélancolie de ces heures flottantes où chiens et loups fraternisent. Une meute d’écrivains déambule alors dans une communauté solitaire. Le romancier Olivier Beetschen s’y promène en habitué, lui qui affectionne les cités désertées à 4 heures du matin.

Le vide, sa mine. «Les noctambules se sont couchés, les lève-tôt ne sont pas réveillés. Dans le silence se discerne l’interface entre le passé et le présent, parasité d’habitude par la circulation des hommes.» Privé de sortie par le confinement, l’auteur du beau doublé «La Dame rousse» et «L’Oracle des loups» (Éd. L’Age d’Homme) n’a alors plus qu’à déléguer son inspecteur fétiche sur un terrain de prédilection, la Basse-Ville de Fribourg.

En alter ego, ce mutique René Šulic guette les histoires, les murs des cités bavardent en indics, perméables. Rue des Forgerons, vers l’Arve, l’artisan forge son destin, a installé sa flamme, là, près de l’eau, pour la peur de l’incendie qui tenaille. À la fontaine des Mercenaires grognent les soldats revenus des batailles, Morat ou ailleurs, le ventre vide, faim qu’apaise l’eau prétendument sacrée. Place du Petit-Saint-Jean, les païens fêtent avec les bigots, brûlent le Bonhomme Hiver et les idoles de carnaval. Les dealers sortent des mêmes rades que les flics.

«Les places publiques en disent tant», observe Olivier Beetschen, qui a habité la Romandie de long en large, prof à Fribourg, retraité à Genève, jadis fils de boulanger qui jouait à la Riponne. «Avec mes copains, les marchés, c’était la campagne!» Le cosmopolite a vécu à Paris et même Berlin vers 1975. «Me retrouver confiné m’y a transporté en un instant. Rien que ce concert de casseroles à 20h. Comme lors de la peste au Moyen Âge, il faut se montrer vivants, bruyants, exubérants! Les Berlinois à l’Ouest étaient pareils, cernés par un océan de menaces depuis 30 ans. Nous pouvions voir les chars soviétiques derrière le Mur, mais ceux qui étaient confinés par la terreur, c’étaient ceux de l’Est.» Ici, invisible ennemi, le Covid-19 occupe les places, toute la place.

Le portfolio «Confins» réunit photographes et écrivains sur des lieux romands que la crise du coronavirus métamorphose.