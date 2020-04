À tort, des policiers interdisent à La Maraude de distribuer des repas

Vers midi, jeudi, l'association La Maraude distribuait une cinquantaine de ses sacs repas à des habitués de la place de la Riponne. Rien de différent des jours précédents, depuis le début de la crise sanitaire. Sauf que cette fois, deux agents de la Police municipale de Lausanne se sont rendus sur place et on dit aux bénévoles qu'il fallait cesser.

Ils ont, «sur ordre de leur hiérarchie, signifiés oralement que, désormais, nous n’avions plus l’autorisation de distribuer de la nourriture pour des raisons sanitaires liées à la pandémie du Covid 19», affirme le communiqué de l'association sur Facebook, jeudi en fin d'après-midi.

L'association La Maraude est active depuis bientôt cinq ans dans la capitale vaudoise pour aider les sans-abris directement dans les rues. Elle n'a pas suspendu ses activités depuis le début des mesures sanitaire des autorités, justifiées par la progression du virus.

Dans son communiqué, La Maraude explique qu'elle respecte les normes et les recommandations. Elle énumère ses précautions en neuf points, depuis la préparation des sacs repas jusqu'à la fin de la distribution, pour démontrer qu'elle n'enfreint aucune règle. Il n' y a plus de distribution de nourriture et de boisson en vrac, mais les aliments sont désormais préparés, avec «port de masques, de gants, de charlottes et usage de gel désinfectant». Les bénévoles ne sont jamais plus de deux ou trois pendant leurs activités, les sacs repas de midi sont même «préparés dans une cuisine professionnelle par un partenaire professionnel reconnu». Ces sacs sont «fermés à double nœud pour que les bénéficiaires n’ouvrent pas les sacs devant nous». À chaque étape, les distances minimales sont soigneusement appliquées et les attroupements évités, souligne La Maraude.

La Maraude interpelle la Municipalité par le biais d'un avocat. L'association veut connaître la décision formelle sur laquelle se seraient appuyés les agents venus à la place de la Riponne pour signifier l'interdiction. Ces derniers ont même rapporté aux bénévoles de La Maraude «que, selon les mêmes supérieurs hiérarchiques, notre action était inutile puisque la Soupe populaire sert à midi et le soir des repas dans toutes les structures ouvertes par la ville».

La Police municipale de Lausanne ne cautionne pas l'action des policiers. «Il n'y a pas d'interdiction de l'activité de La Maraude, explique Sylvain Jacot-Descombes, porte parole du corps de police. Certes, il y a eu une communication résultant d'échanges avec les services sociaux, pour orienter les personnes vers les structures mises en place par la commune. Sur place, il s'agissait de vérifier le respect des distances. Malheureusement, il y a eu une incompréhension, un raccourci de la part des agents, une initiative malheureuse en disant que les bénévoles n'avaient pas le droit de faire cette distribution». L'association recevra une réponse officielle vendredi, indique Sylvain Jacot-Descombes.

«Probablement que nous arrivons à mettre en sécurité nos activités au moins aussi bien -si ce n'est encore mieux- que d'autres entités qui distribuent de la nourriture, estime Christian Roy, de La Maraude. Nous avons le sentiment que c’est un faux procès qu’on nous fait, quand on voit les gens qui nous attendent sur place, qui ne vont jamais à la soupe populaire. Il s’agit d’une partie des gens qui ont aussi peur d’aller vers des endroits de distributions où l'affluence est plus chargée».