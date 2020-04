L’ambulancier sous le spectre du Covid-19

En temps normal, il n’aurait pas eu besoin de porter une combinaison intégrale dans laquelle il cuit à l’étouffée à 40°C. De couvrir son visage sous un masque qui décourage le sourire apaisant. De voir sa collègue, son binôme, repoussée sur le palier dans un halo de suspicion. Mais nous ne sommes pas en temps normal. Le Covid-19 bouleverse la pratique des soignants et les ambulanciers n’y font pas exception.

Ils sont les premiers à arriver au chevet de malades contaminés ou suspectés de l’être. Depuis des semaines, ils travaillent dans l’urgence vitale tout en jouant à la roulette russe malgré les précautions: un tiers des ambulanciers du service genevois A.C.E a été infecté. Toutes les autres compagnies l’ont aussi été. Alors que l’accalmie s’installe, retour sur cette période hors normes, entre résilience et déceptions.

Ambulancier déshumanisé

Au pic de la pandémie, le 15 mars, les cas Covid totalisaient 40% de l’activité d’A.C.E. Contre environ 10% aujourd’hui. Pourtant, les ambulanciers restent en alerte. «Avec le déconfinement progressif, y aura-t-il une flambée de cas? s’interroge Xavier Schorno, directeur général d’A.C.E. À cela s’ajoutent la reprise des cas «traditionnels» comme les accidents et les possibles excès liés à la liberté retrouvée.» Le dispositif spécial instauré depuis deux mois demeure donc en vigueur.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir. (Photo: Laurent Guiraud)

Un premier plan de bataille est élaboré par A.C.E. en quatre phases pour garantir la continuité des soins en fonction du nombre de collaborateurs contaminés. Le scénario est discuté et partagé avec les autres compagnies afin de constituer une réponse concertée. Un fichier cantonal de recensement du matériel est créé dans la foulée. Un second plan, interne, adapte la pratique pour faire face à cette situation «totalement inédite par ses enjeux de contagion et de danger», résume Alexandre Glasner, directeur opérationnel adjoint. Matériel, procédures, communication, tout est repensé. Désormais, en cas de suspicion de Covid, seul un ambulancier s’approche du patient, avec masque et combinaison intégrale.

C’est justement la tenue qu’endosse Alexandre Glasner ce lundi, et le reste de la panoplie embarquée: double paire de gants et lunettes de protection. La centrale du 144 l’envoie avec son binôme, Marie-Hélène Imfeld, également membre de la direction, chez une octogénaire souffrant de difficultés à respirer. Avec l’alerte devenue litanie: «Suspicion de Covid.» Sur place, le duo prend soin de verrouiller l’ambulance – «On s’est fait voler des masques…» – avant de pénétrer dans l’immeuble.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir. (Photo: Laurent Guiraud)

La patiente est stable, seul Alexandre ira donc au contact, équipé du minimum de matériel afin de limiter le volume à désinfecter ensuite. Son accoutrement, digne des scénarios d’attaques chimiques, détonne face au salon chaleureux de la dame en chaussons. «La tenue de protection est hyperanxiogène, regrette-t-il. Un patient m’a dit qu’en me voyant arriver, il voyait la mort qui venait le chercher… C’est difficile d’être distant et déshumanisé alors que notre métier compte justement une grande part d’humain.» Marie-Hélène, elle, doit se contenter du voisinage des fleurs en plastique sur le palier, assistant à distance son coéquipier. Elle intervient seulement en cas de dégradation de l’état du patient, avec la combinaison de secours.

Proches sur le trottoir

Mais face à l’ombre d’un doute, même ténu, durant la période de pandémie «on ne peut pas décider de notre propre chef de laisser le patient à domicile, explique l’ambulancière, qui fait également partie de la direction. On doit appeler le médecin du 144.» Qui préconise l’admission à l’Hôpital des Trois-Chênes, pour un dépistage.

Alexandre enfilera encore deux autres fois sa tenue spectrale, pour de la fièvre et des difficultés respiratoires chez une patiente de Belle-Idée, puis pour une jeune femme en pleine crise d’asthme dans une pharmacie. Ces patients seront transférés à l’Hôpital, seuls. L’institution n’acceptant plus les visites, on embarque uniquement le malade. «On doit parfois laisser des membres de la famille sur le trottoir, certains en pleurs, confie Nicolas Borcard, directeur adjoint. Ils ne savent pas s’ils reverront leur proche vivant. C’est inconcevable et terrible, pour eux comme pour nous.»

Ce n’est finalement pas tant la charge de travail qui use ces derniers temps, puisque les interventions Covid ont en partie été compensées par la baisse des courses «traditionnelles» ou des appels non urgents pour de la «bobologie», mais plutôt la charge psychologique. Contrôler sans cesse chaque geste pour éviter d’infecter ou de l’être, accepter qu’une prise en charge anodine puisse cacher un Covid asymptomatique…

Supporter la stigmatisation

«Au début, certains collègues étaient terrorisés, raconte Xavier Schorno. Ils craignaient d’être infectés et de contaminer leurs proches.» Il faut encore supporter, parfois, la stigmatisation. «La voisine d’une ambulancière avait peur qu’elle soit infectée et lui a demandé de ne plus sortir sur son balcon…» Heureusement, les soutiens sont là. Dans la rue – «Les applaudissements font chaud au cœur» – comme dans la pratique avec l’appui des psychologues de la police et de bras supplémentaires. Depuis la mi-mars, grâce à une stratégie cantonale concertée, la protection civile se charge de la désinfection des ambulances après les prises en charge. «C’est une aide considérable, on peut se remettre plus vite à disposition du 144», témoigne Marie-Hélène.

D’autres béquilles, plus anecdotiques mais salvatrices, ont aussi permis aux ambulanciers de rester concentrés sur le cœur de leur mission. La machine à laver de la centrale, surmenée par les nouvelles normes d’hygiène, a rendu l’âme. «On a pu externaliser nos lessives, tout comme on a pu se faire livrer des repas grâce à un mécène, trouver des logements pour ceux qui habitent hors de Genève ainsi que des gardes d’enfants», relève le directeur.

Des coûts pas remboursés

Finalement, A.C.E. tire un bilan positif de cette gestion de la crise et relève surtout «l’excellente collaboration entre les différents services d’ambulances, tout le monde a travaillé ensemble». Quelques déceptions tout de même, dont un «manque de communication et d’initiative» de la part des services cantonaux au début. «Le tandem public-privé d'ambulanciers de coordination de crise n’a été créé que tardivement», regrette Xavier Schorno. Il relève aussi la difficulté à faire reconnaître par les autorités les coûts engendrés par le virus – dont quelque 20'000 francs de matériel et 70'000 francs liés à l’arrêt des employés contaminés.

Des paradoxes également: «L’assurance refuse, pour le moment, d’entrer en matière quant au remboursement de l’allocation pour perte de gain si le collaborateur n’a pas été exposé durant au moins 75% de son activité au virus. Mais on ne sait jamais avec précision combien de temps on a pu l’être car tous les cas ne sont pas détectés! De plus, on travaille dans une promiscuité particulière,ce qui rend difficile de garantir une protection optimale.» A.C.E avait espéré une réquisition des compagnies privées par l’État, «qui ne touchent aucune subvention, contrairement à celles des autres cantons, souligne Alexandre Glasner. Une réquisition nous aurait soulagé de certains coûts. Mais surtout, nous aurions été intégrés à part entière dans le dispositif et cela aurait consolidé la prise en charge préhospitalière.»