Au balcon, derrière la trompette, une vie dans la foi et la musique

Il éclate de rire quand on lui dit qu’on a mis deux jours à le joindre et qu’on lui annonce qu’il pourrait faire l’objet d’un article. «Je répète avec une sourdine et des écouteurs», explique Vinceannet Girod. Ces temps, l’habitant de l’avenue de Sévery, à Lausanne, occupe une partie de ses journées à se préparer pour son petit concert quotidien. Il est ravi qu’on s’intéresse à lui et qu’on ait remarqué ses efforts. Presque tous les soirs, depuis des semaines, cet ancien correcteur de «24 heures» ou encore de «L’Hebdo» sort sur son tout petit balcon.

À 21h, il participe aux applaudissements traditionnels. Dès qu’ils s’estompent, il disparaît pour réapparaître une seconde plus tard, une trompette, un trombone ou un alto à la main. L’auteure de ces lignes l’a repéré un soir où il jouait l’hymne suisse, et a eu l’agréable surprise d’entendre le répertoire varier. Avec la «Chanson pour l’Auvergnat», par exemple.

«Monsieur trompette»

Dans le voisinage, les enfants attendent désormais «Monsieur trompette» avant d’aller se coucher. Ses amies de la gym pour aînés sont, elles aussi, fidèles au balcon, et ne manquent jamais de lui souhaiter bonne nuit après chacun de ses morceaux. Parfois, quelques voisins sortent l’écouter jouer de plus près. Vincent Girod — il a changé de prénom à 70 ans, en souvenir du sobriquet que lui donnait sa grand-mère, sage-femme — est né au chemin du Devin, chez elle. Il se raconte volontiers tout en faisant visiter l’appartement qu’il occupe depuis vingt ans.

Vinceannet papillonne entre les récits de sa vie, la description des mille et une choses qui peuplent son logis et la lecture de quelques poèmes composés pour d’anciens collègues. On apprend qu’il a aussi été manœuvre charpentier. Qu’il a possédé un cheval et que son mariage n’a pas tenu le choc face à une certaine Ursula, «une merveilleuse soprano rencontrée à Stuttgart». Vinceannet, ténor, raconte avoir un temps parcouru l’Europe pour chanter...

Premier concert à 4 ans

Les instruments de musique occupent donc de la place chez lui et des quantiques dont il s’inspire pour composer recouvrent une partie de ses murs. Des affiches de ses concerts aussi. «Le premier? J’avais 4 ans et j’étais au violon! C’était à l’Hôpital cantonal, mon père y était infirmier diacre.» Il ajoute que la musique date de bien avant: «Ma mère m’a toujours chanté des chansons, même à moins six mois!» En 1978, il décroche sa virtuosité. Ses diplômes sont accrochés dans une petite pièce, là où, tous les matins, il allume une lampe à huile et lit un chapitre de la bible.

Dans le salon, un orgue côtoie des fauteuils, des flûtes, des livres, un lit. Pour grimper se coucher, il a fabriqué une «scala», échelle, mais aussi gamme, en italien. Il a peint une note sur chacun des barreaux... On lui demande pourquoi un grand cadran de montre pend à son cou: «Bah, pour lire l’heure! Et c’est un cadeau.» Sous le masque qui recouvre sa grande barbe blanche, on devine souvent un sourire.

Il révèle son morceau du soir: ce sera «Le peuple des Bergers». «C’est le chant des Suisses. Quand il dit: «Il n’a pas d’autre maître que son Dieu juste et fort», pour moi, c’est la vérité.» L’homme esquive lorsqu’on tente de connaître les raisons de sa démarche. «J’aime la musique populaire aux cuivres. J’ai entendu que certains jouaient des choses, alors je me suis dit que moi aussi. Et ça plaît aux gens! A Pâques, j’ai arrêté mais un voisin n’était pas content. Alors j’ai recommencé.» Jusqu’à quand ? «Je ne sais pas. Personne ne le sait.»