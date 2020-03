Berne se montre incapable de fournir des chiffres

Mardi à 14h, 2650 personnes avaient été contaminées par le coronavirus en Suisse et on déplorait 19 morts. Voilà les deux seuls chiffres que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a pu donner lors d’un point de presse à Berne. Combien y a-t-il de contaminés par canton? Combien de personnes guéries? Et surtout combien y a-t-il de lits occupés actuellement aux soins intensifs en Suisse? Pas de réponse à ces questions.

Quand on s’étonne de cette communication erratique et du fait que des épidémiologistes téléphonent aux journalistes en charge des données pour glaner des renseignements, on obtient une réponse désarmante. «En ce moment, l’augmentation des chiffres est si rapide que nous avons du mal à saisir toutes les données pour faire des analyses», explique calmement Daniel Koch, responsable de la division des maladies transmissibles de l’OFSP. «Nous essayons de rattraper notre retard à toute vapeur. Nous publierons les chiffres dès que cela sera possible.»

Daniel Koch ajoute qu’il n’entend pas cacher ou retenir quoi que ce soit. «Cela va si vite, et les chiffres sont d’une telle ampleur, que nous avons vraiment de la peine à fournir ces données.» Pour lui, l’essentiel, ce ne sont pas les chiffres exacts, mais la tendance à la hausse très forte. Celle-ci montre l’importance pour la population de changer immédiatement son comportement sous peine qu’on se retrouve en manque de lits en soins intensifs d’ici une à deux semaines. Combien y en a-t-il de ces lits en temps normal? 800, selon Daniel Koch. Quelque 300 à 400 lits supplémentaires peuvent être aménagés pour des soins intensifs. «Mais les lits ne sont pas le problème principal. Il faut surtout avoir du personnel formé à disposition.»

Quand la Confédération publiera enfin la disponibilité des lits en soins intensifs canton par canton, cela lui permettra-t-elle de dispatcher des malades où il reste de la place? Non. Il n’y aura pas de gestion centralisée des malades, tranche l’OFSP.