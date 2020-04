Bienheureux les confinés

On demandait à Charles de Gaulle s’il était heureux: «Vous me prenez pour un con?» rétorqua le général. Gaël Brulé, chercheur à l’Université de Neuchâtel, donne le ton avec humour en introduction de son très sérieux essai, «Petites mythologies du bonheur français». Car une méthodologie aussi iconoclaste préside sa recherche. Comme Roland Barthes, jadis, qui voyait dans les objets un système cohérent de signes, du sens dans la manière dont ils étaient ventilés autour de nous, disponibles, écartés, recherchés, etc., le sociologue scrute une 2 CV et autre bouchon de bouteille. L’observateur en déduit quelques spécificités culturelles du bonheur à la française, distinct d’ailleurs du bien-être selon les Helvètes.

Ainsi, nos voisins, 13e au classement des citoyens heureux, pointent au 25e rang des Européens satisfaits de leur vie, alors que les Suisses, 4e des «heureux», y campent en 6e position. «Cette grande différence entre bonheur et satisfaction vient des attentes fortes des habitants des pays d’utopie comme la France, qui en permanence imaginent des sociétés meilleures. Faute de perfection, ils en déduisent un rapport négatif au réel. Ici, dans un pays attaché à l’empirisme au quotidien, on redescend sur le terrain. Voyez la presse par exemple, le traitement médiatique d’une même information donnera des textes au ton souvent radicalement différent. Mais cela vaut aussi pour d’autres domaines. Quand vous «mentalisez» votre situation, le décalage entre les idéaux et les faits est moins élevé.»

Avec des bénéfices immédiats: les gens qui se sentent heureux vivent sept ans plus longtemps que ceux qui, dans des conditions pourtant similaires, se considèrent malheureux. De quoi s’attarder sur le vécu au moment où nous affrontons une crise mondiale.

À chaud, qu’observez-vous de plus flagrant dans la pandémie?

Notre rapport à l’espace-temps a changé de façon drastique. Le manque d’horizon me frappe. Fin mai apparaît comme un futur improbable, confisqué. Le «ici et maintenant» reprend de l’épaisseur. Normalement à 220 volts, nous sommes tout à coup plongés dans un vide, privés de sociolocalisation. À ne voir que la famille proche, une caissière par semaine… Ce calme soudain crée une interrogation furieuse: «Qu’est-ce que je fous là, à quoi je sers?»

D’où cette frénésie de culture sur la Toile?

Très certainement. Justement, parce qu’il y a ce vide, surgit ce besoin de s’exprimer, de charger son profil Facebook par exemple. Voyez combien chacun s’improvise poète, danseur, acteur, etc., quel que soit son niveau. Au fond, ici, la valeur intrinsèque de l’œuvre importe moins que l’envie de partage. Cela rejoint, je pense, cette séance d’applaudissements du personnel soignant tous les soirs. Un remerciement autant qu’une communion dans une destinée collective.

Le confinement, une île déserte mais avec du wi-fi?

Je me sers souvent de cette métaphore pour montrer à quel point le bonheur est collectif. L’ile déserte, même luxueuse, peut très vite devenir un enfer. Je la ressens cette image, dans ma chair. J’ai une compagne, un bébé à la maison, de quoi m’occuper d’êtres chers. Pourtant le collectif me manque.

Une fragilité qui rattrape le corps dans une société virtualisée?

Le corps physique a été longtemps gommé dans notre époque moderne. Tellement réputées pour se bâtir sur la force de l’intellect, nos sociétés excluaient le corps. Il se manifeste à nouveau de manière tragique. C’est la vieille histoire lugubre du milliardaire qui a entassé des richesses toute sa vie et se trouve tout autant démuni face à la mort.

La pandémie changera-t-elle le concept du bonheur?

Elle souligne notre interdépendance, interroge notre rapport à la résilience, notre capacité à maintenir un niveau de bonheur élevé dans le temps. Pour avoir exercé jadis en tant qu’ingénieur dans la maîtrise du risque, je sais combien il est plus efficace de protéger le collectif avant l’individu, ne pas faire porter le chapeau à chacun. Dans cette pandémie, le virus a frappé les zones de forte densité, Wuhan, Paris, New York, etc.

Décentralisée, la Suisse serait plus stable?

Non, voyez combien nous avons changé en quelques semaines! Mais la mémoire individuelle est comme un gaz qui se détend une fois libéré, tout s’évapore, même après une introspection très profonde. De là, l’optimiste en moi veut croire que le groupe prendra le pas pour repenser l’impact collectif. Cette accalmie pousse à repenser notre rapport au travail, l’immobilisme forcé, le voyage longue distance. Si nous intégrons l’expérience dans le système d’avant, nous pourrions sortir transformés du magma post-corona vers une société plus vertueuse. Peut-être sortir de la gratification du «work hard, play hard», la fatigue d’une vie menée dans l’urgence, d’un espoir à l’autre. Cet esprit qui contamine jusqu’au confinement qui, est-il enjoint, doit devenir une opportunité au développement personnel. Nous retombons dans le travers du recyclage permanent jusqu’à un point toxique. Ne pouvons-nous pas admettre un peu de vulnérabilité collective?