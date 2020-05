Blaise Bersinger, Karim Slama et Phanee de Pool sur le chemin de l'école

A l'initiative du département de Cesla Amarelle, des humoristes et artistes ont relevé le défi d'écrire et réaliser en moins de dix jours une vidéo à l'attention des enfants qui reprendront, dès lundi, le chemin de l'école. La direction artistique a été confiée à l'humoriste Karim Slama entouré de la musicienne Phanee de Pool (qui a également composé la musique du spot), de son homologue Blaise Bersinger, du rider Benjamin Friant et même d'Albert-le-vert (Jean-Claude Issenmann)!