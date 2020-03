Branle-bas pour soigner le moral des confinés

Comme un indicateur sismique, le standard de la Main Tendue a commencé à s’agiter dès le début de la crise. «Il y a eu un pic juste avant les annonces du Conseil fédéral, le 13 mars. Nous recevions environ 130 appels par jour. Du jamais–vu!» Directrice du célèbre service d’écoute dans le canton de Vaud, Catherine Bezençon observe que le flot s’est depuis stabilisé, mais le constat demeure: désormais, presque tous les appels concernent le coronavirus. «On a commencé par recueillir des questions très pratiques. Les gens ne savaient pas s’ils pouvaient se faire la bise, retirer de l’argent ou acheter leurs médicaments.» Puis d’autres angoisses ont fait leur apparition, entre solitude, perte de repères, voire sentiment de stigmatisation pour certains aînés.

Réseau mobilisé

Il y a un peu plus d’une semaine, les autorités cantonales ont présenté un dispositif de soutien psychologique renforcé afin de faire face aux conséquences morales de la pandémie. Parmi les ressources existantes, la Main Tendue a été mobilisée, mais elle n’est de loin pas la seule. Destiné aux jeunes, le 147 de Pro Juventute est lui aussi au front, ainsi que la centrale des médecins de garde ou encore la ligne téléphonique de la Fondation de Nant, pour l’Est vaudois.

À ce réseau d’écoute s’ajoute désormais un renforcement de la hotline santé mise en place par le Canton dans le cadre de la pandémie. Depuis le 20 mars dernier, les médecins et les infirmiers qui répondent aux appels sont en effet secondés par des répondants psychologiques prêts à prendre en charge les détresses spécialement liées au coronavirus.

Yves Froté est le coordinateur de l’aide d’urgence psychologique du Canton. Et s’il ne livre pas de statistiques, il note depuis plusieurs jours une hausse progressive des appels liés à un besoin d’écoute sur la hotline santé. «La population est maintenant assez bien informée concernant l’épidémie, ce qui laisse plus de place pour d’autres angoisses. Les gens sont à la recherche d’une relation.» Cette tendance a d’ailleurs une incidence sur la durée des appels, qui est de 25 minutes en moyenne et qui peut aller jusqu’à une heure dans certains cas.

«Dans cette crise, nous ne sommes pas face à un événement clairement délimité dans le temps, comme un tremblement de terre. Le danger est aussi impalpable que massif et il atteint profondément les liens sociaux», observe Yves Froté. Il évoque en particulier la fragilité des personnes qui voient disparaître un réseau déjà ténu avant la crise, mais aussi celle des migrants, des familles en difficulté ou encore des personnes qui souffrent de problèmes psychiques. «Une écoute n’est pas toujours suffisante et il faut pouvoir orienter sur les services appropriés. Elle est toutefois essentielle pour aider les gens à se reconnecter à leurs ressources personnelles afin qu’ils puissent prendre soin d’eux-mêmes.»

Jeunes, familles et seniors

À la permanence de Pro Juventute, Florence Baltisberger salue le renforcement du réseau de soutien dans le canton. «Nous n’avons pas d’afflux d’appels directement liés au coronavirus, précise-t-elle, mais on constate que les problèmes personnels et les situations de fragilité que vivent les jeunes sont exacerbés.» Pour prévenir les tensions au sein des familles, le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a de son côté mis en place une toute nouvelle ligne destinée aux parents qui peinent à gérer le quotidien avec leurs enfants. «Les gens peuvent être déboussolés de se retrouver 24 heures sur 24 avec leur famille, sans pouvoir souffler, commente Kim Carrasco, responsable prévention au SPJ. On essaie de faire comprendre que c’est normal dans une situation qui, elle, est complètement inédite.»

Densifié, le réseau de soutien cantonal laisse encore la place à des initiatives locales. Chavannes-près-Renens a ainsi réussi à mobiliser quelque 30 bénévoles pour offrir une écoute régulière par téléphone, en particulier aux seniors. Et avec trois à quatre demandes par jour depuis la semaine passée, l’initiative fait mouche. «Il y a un vrai besoin, non seulement d’être suivi, mais de se sentir relié à une collectivité», observe Alain Plattet, chef du Service de la cohésion sociale dans la commune de l’Ouest lausannois.