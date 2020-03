Les chantiers de l’Etat vont fermer, les autres continuent

Très visible, le gros chantier des abords de la gare de Lausanne, Plateforme 10, est jeudi matin toujours en activité. «Le plan de repli peut prendre des heures voire des jours», explique Pascal Broulis, conseiller d’Etat en charge des chantiers cantonaux. Deux volets sont à prendre en compte dans ce processus de fermeture. D’une part, tout ne peut pas être arrêter d’un coup. «Si des dalles sont en train d’être coulées, par exemple, on doit finir.»

D’autre part, la sécurisation des chantiers est «très importante et compliquée.» L’élu rappelle la chute d’une grue, il y a quelques années au centre de Lausanne. La proximité de ce chantier avec les voies CFF rend ainsi la procédure de sécurisation particulièrement importante. Il faut aussi rendre les lieux inaccessibles, souligne Pascal Broulis. «Je n’ai pas envie que des gens aillent faire des bêtises là-bas, principalement des enfants.»

Aux quatre coins du canton, des lieux de travaux sont donc en train d’effectuer ce repli. Le grand argentier confirme que tous les ouvrages vont être mis à l’arrêt. «A l’exception, bien sûr, des interventions que nous devrions faire en cas d’urgence, par exemple lors de la rupture d’une conduite d’eau. Dans ce type de cas, il y aura toujours une pesée des intérêts.»

Plus généralement, le grand argentier travaille à lister et déterminer le degré d’urgence de chacun des chantiers qu’il met à l’arrêt. En tête des préoccupations se trouvent les gymnases d’Echallens, d’Aigle, de Burier et de Payerne. «On ne pourra pas inventer des travailleurs et le retard que nous prenons ne sera pas rattraper. Il s’agira donc de procéder par urgences.»

Le libéral-radical souligne d’ailleurs que les différents corps de métiers intervenant sur chaque chantier ont tous leur calendrier. Et que la coordination entre eux lorsque tout cela devra reprendre s’annonce dantesque. «Un grutier est essentiel, sur un chantier. Ils ne pourront pas être disponibles tous au même moment. Les logisticiens vont avoir un boulot monstre.» Et il a déjà commencé. La question de cette gestion des chantiers occupe les équipes de Pascal Broulis intensément depuis une semaine.

L’incidence financière de ces fermetures pour l’état n’est «évidemment» pas encore chiffrée, relève Pascal Broulis. Mais elle sera «indéniable».

Les privés continuent

Sur d’importants chantiers privés, en revanche, il n’est pas question de fermer. Mercredi soir, l’entreprise Implenia laissait entendre qu'elle pourrait stopper ses activités sur le nouveau campus de l’École Hôtelière de Lausanne (EHL), au Chalet-à-Gobet. C’est là que cinq ouvriers ont été mis en quarantaine après avoir été en contact avec un malade du coronavirus. Jeudi matin, les employés étaient à l’ouvrage. Implenia n'est pas la seule concernée sur ce chantier, selon l'EHL, qui ne compte pas prendre la décision de stopper les travaux.

«Nous avons demandé à toutes les entreprises de se positionner, explique Sherif Mamdouh, porte-parole de l'École hôtelière. Chacune doit pouvoir dire si elle est capable ou non de respecter les mesures de l'OFSP. Si certaines continuent, nous allons demander à ce qu'un contrôle soit effectué en fin de journée ou demain pour vérifier si les directives sont appliquées». Selon Implenia, qui nous a répondu par e-mail mercredi après-midi, l'EHL était au courant que des ouvriers avait été mis en quarantaine et «suivait le dossier». Cela n'a pas empêché le chantier de continuer. «Les entreprises n'ont pas à nous informer des cas de maladie. Ce ne sont pas nos employés», répondait Sherif Mamdouh.

«Nous sommes toujours à pied d’oeuvre. On nous prend la température à l’entrée du chantier. Et ils ont engagé des Securitas pour faire respecter les distances de sécurité sanitaire recommandées par l’Office fédéral de la santé publique. Ce n’est pas possible, on se fout de notre gueule. Quand il faut soulever à plusieurs un bloc de pierre de 50 cm à un mètre de dimension, comment respecter la distance entre les ouvriers? La plupart des pays ont pris des décisions pour protéger la population. Nous, on est de la chair à canon», tonne un ouvrier en colère.

Autre chantier important, celui du centre administratif de l’ECA, qui a le statut d'établissement autonome de droit public, à la Blécherette, dans les hauts de Lausanne. Environ 80 personnes y travaillent en principe la journée. Mais l’ambiance est fébrile. L’inquiétude règne. L’effectif est réduit de moitié. Des entreprises ont décidé de ne plus venir. La situation floue laissée par le Conseil d’Etat, mercredi soir - les chantiers doivent s’arrêter si les consignes de l’OFSP ne peuvent pas être respectées - plonge la direction des travaux dans le malaise.

«Nous sommes dans l’attente d’une décision claire des autorités, en particulier du Conseil fédéral, qui pourrait tomber vendredi. L’Etat de Vaud a mis la pression mais la décision ferme n’est pas prise. Dans certains corps de métier, il est possible de respecter les consignes de l’OFSP. Par exemple, quatre étancheurs sur un toit de 2600 m2. Mais dans beaucoup de cas, c’est impossible. Nous n’avons pas le pouvoir d’arrêter le chantier même si le bon sens le préconise. Et nous continuons à notre grand regret», déclare Emmanuel Herrada, de la direction des travaux assurée par Architram.

Qui peut décider de stopper les travaux, en l’absence de décision claire des autorités? Le client, en l’occurence, l’ECA, le pourrait. Mais, en invoquant l'arrêté du Conseil d'Etat de mercredi, il souligne que la responsabilité incombe d'abord aux entreprises. «Nous nous assurerons que les consignes de l'OFSP sont appliquées. En fonction de l'effectif qui restera, nous mettrons en place des mesures complémentaires», relève Laurent Fankhauser, membre de la direction de l'ECA.

Les explications des responsables de ces chantiers ne convainquent pas les syndicats. «La direction des travaux peut décider l’arrêt du chantier pour des raisons de bon sens. Elle se réfugie derrière le client mais celui-ci n’est pas toujours sur place pour juger du danger. Ils n’ont pas toutes les infos», déclare Laurent Tettamanti, secrétaire syndical à l’Association Romande des travailleurs-ses de l’installation électrique (ART-IE).

Avec la Fédération syndicale SUD, ART-IE lance un appel à l’arrêt général des travaux car la position de l’Etat de vaud est selon eux inapplicable: «Le contrôle généralisé qu'elle impliquerait est impossible effectivement. Donc la santé et l'intégrité des salariés demeurent gravement menacées et soumises à la prééminence des intérêts immédiats que bon nombre d'employeurs tenteront de préserver à tout prix. Une décision de fermeture par secteurs économiques s'impose donc immédiatement. Quitte à y apporter des dérogations pour des nécessités d'activité productive affectant de manière décisive la vie sociale.» Des actions syndicales ont eu lieu jeudi en début d'après-midi: banderoles à l'EHL, débrayage des électriciens à l'ECA.

Les syndicats citent plusieurs autres chantiers toujours ouverts, comme celui mené par Losinger aux Eglantines à Morges. Ou le chantier des CFF «Parc du Simplon» à Renens. Ou encore au chemin des Lentillières, OASSIS, à Crissier.