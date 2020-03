Une charte de confinement contre la crise de nerfs

Voilà deux jours que parents et enfants sont confinés ensemble dans l’appartement qu’ils ne partagent habituellement que quelques heures. Pour éviter la crise de nerfs, de nombreuses familles ont édicté une «charte de confinement». Ces «droits et devoirs» des familles ont de nombreux points communs. Heure de lever (et interdiction de réveiller les parents avant!), port du pyjama autorisé le week-end seulement, activités scolaires le matin, plutôt récréatives l’après-midi (avec un peu de sport et un temps d’écran défini).

Les tâches ménagères sont partagées et le silence exigé pendant que les parents télétravaillent. L’enfant a droit à un caprice par jour, l’adulte à une engueulade moins souvent… Dimanche soir, Alicia a fait un plan pour Léno, 6ans et demi, et Milla, 4ans et demi. «J’ai essayé de recréer un rythme, surtout pour mon grand qui a besoin de repères», explique cette éducatrice de l’enfance de Montreux, dont le mari télétravaille. Le plan est rempli au crayon: il sera évolutif «selon ce qui fonctionne et ce dont ils ont envie». Léno a déjà mis son grain de sel dans le programme: il a exigé les lundis et mercredis après-midi congé, comme à l’école, et qu’on inscrive l’heure de la récré! La famille a aussi une charte orale: «Être gentils les uns avec les autres et ranger plus souvent que d’habitude.»