Chat épuisé, chien béat et perroquet déplumé

Vous avez l’impression que votre chat vous regarde de travers, voire vous miaule des insultes à peine voilées? C’est fort probable. Alors que l’on parle beaucoup de l’effet du confinement sur les humains, il en a aussi sur les bêtes à poils, plumes ou écailles qui partagent votre lieu de vie. Ou, parfois, dont vous partagez le lieu de vie.

Ainsi ce vieux perroquet qui, fin mars, a soudain commencé à s’arracher toutes les plumes. «On a d’abord pensé à la nourriture, mais elle n’avait pas changé», témoigne le Dr Marina von Allmen, vétérinaire à Bevaix (NE), qui par l’ostéopathie tissulaire interroge les blocages physiques et émotionnels chez les animaux.

En cherchant plus loin, notamment via la communication animale (lire encadré) et en interrogeant les propriétaires, la spécialiste a compris. Comme un des enfants est asthmatique, la peur d’une contagion par le Covid-19 a mis la famille dans un état de profonde angoisse.

«Le perroquet vivait dans une maison ouverte, où il y avait toujours du monde. Puis soudain, les portes se sont fermées et le ton est monté quand les règles de confinement n’étaient pas respectées, générant une énorme tension.» L’oiseau plumait donc son ramage comme d’autres se seraient rongé les ongles: de stress.

Peur du virus

Dans le cabinet de Marina von Allmen, le perroquet était le premier d’une longue série d’animaux clairement «perturbés». Entre sentiment de peur, d’abandon ou simplement d’incompréhension, la vétérinaire peut mesurer l’impact de la pandémie. Comme ce chien qui refuse de sortir faire ses besoins, tant ses maîtres redoutent eux-mêmes de contracter le virus à l’extérieur. Ou cet autre qui ne trouve plus goût aux balades, comme elles ne se déroulent plus avec le chien des copains.

À Saint-Prex, Mireille Piguet n’a pas constaté d’impact négatif, «mais il y en aura un, c’est clair et net. Les animaux domestiques sont des êtres dépendants. Quand le quotidien change, ils doivent s’adapter.» Ces dernières semaines, la vétérinaire-ostéopathe a surtout entendu des gens lui dire à quel point c’était super de passer du temps avec leur animal! Ou simplement la chance qu’ils avaient de partager ce confinement avec lui plutôt que seuls.

Surstimulation

Ce temps retrouvé peut aussi rendre un animal heureux: plus d’attention, de longues promenades, plus à manger… De nombreux spécialistes, comme les Vétérinaires en action, donnent d’ailleurs des conseils pour faire bouger et jouer le chien qui sortirait moins, en cas de confinement strict. Mais attention, «par désœuvrement ou par angoisse, le propriétaire risque de provoquer une surstimulation active», prévient Mireille Piguet. Une attitude «aberrante», selon Anne-Marie Villars, vétérinaire comportementaliste à Lausanne.

Pas étonnant donc si Grisette a le poil en bataille ou une poussée de pellicules. Et si elle vous regarde de travers.

«Les maîtres devraient plutôt demander au chien, moins capable de s’éloigner que le chat, d’aller dans une autre pièce plusieurs heures par jour pour qu’il ait la paix.» Et même si le chat est plus indépendant, «celui qui ne sort pas peut être victime de surstimulation passive», prévient Mireille Piguet. En la présence de tous les membres de la famille, il n’a plus de moment ou de lieu pour se ressourcer, voire pour se laver. Pas étonnant donc si Grisette a le poil en bataille ou une poussée de pellicules. Et si elle vous regarde de travers.

Car les animaux ont besoin de leur «routine», a rappelé dès le début du confinement Kevin Diserens sur la page Facebook de son cabinet lausannois Médi-Vet. Particulièrement importante pour le chat. «On dit qu’on habite chez notre chat, mais que notre chien vit chez nous», rigole le vétérinaire. Lors d’un récent forum, plusieurs confrères ont rapporté des cas d’obstruction urinaire (ou cystite) chez le chat, qu’on peine à expliquer autrement que par le stress, indique-t-il.

Décompensation?

Mais pour les praticiens, le moment difficile est à venir. «Il y aura peut-être des décompensations, imagine Kevin Diserens. C’est une pathologie connue chez les chiots qu’on ne laisse jamais seuls, puis qu’on laisse à la maison du jour au lendemain.» Marina von Allmen craint que «tous ceux qui vont soudain superbien aujourd’hui» soient «à ramasser à la petite cuillère demain». Anne-Marie Villars s’attend aussi à «de grosses anxiétés de séparation chez les chiens».

Quant à Mireille Piguet, elle s’inquiète un peu pour les chats d’intérieur, dont la vie aura vraiment été transformée. Mais elle pense aussi que le retour à la normale dépendra de l’évolution que le maître aura faite durant la crise. «Si on a observé, on s’est adapté, qu’on a conservé un lien souple, le déconfinement se passera tout doux.»