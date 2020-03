«Les collaborateurs se sentent abandonnés face au virus»

Mesures en cours

Dans ses réponses à nos questions mercredi soir, La Poste détaille, via son responsable de communication Laurent Savary, plusieurs mesures en train d'être mises en place.



- Création d'une hotline pour nos employés.



- Ce mercredi matin, nous avons pris des mesures immédiates supplémentaires dans de nombreux offices de poste afin de garantir les mesures de précaution les plus efficaces pour maintenir la distance sociale.



- Nous avons fait fabriquer des parois en plexiglas, qui seront livrés aux offices de poste de toute la Suisse dès ce mercredi. Par exemple, c’est au Tessin, région gravement touchée, qu’elles ont été installées aujourd’hui.



- Diverses mesures de protection sont proposées dans le domaine de la distanciation sociale, par exemple au moment de la signature pour la distribution de lettres et de colis, l'adaptation de l'infrastructure des centres de tri ou l’organisation du travail à domicile.



- Nous avons maintenant des désinfectants pour les mains en grande quantité que nous distribuons à nos employés.



- Extension du délai de livraison des lettres et des colis afin que nos équipes puissent travailler en plus petits groupes pour la préparation des tournées.