Les Communes baissent de rythme

«On en apprend tous les jours, toutes les minutes. Nous accumulons des expériences. Mais nous nous adaptons vite.» Comme tous les élus vaudois, Gérald Cretegny, syndic de Gland, est plongé dans une situation complètement inconnue et instable. Une révolution dans les Communes, qui ont l’habitude de beaucoup anticiper. Les institutions font face à un défi colossal pour permettre la poursuite des prestations à leurs administrés tout en préservant la santé de leurs collaborateurs. Exemples dans l’Ouest vaudois.

Pour Daniel Rossellat, rodé aux situations de crise, la règle est simple: «Il faut garder son sang-froid. Surtout ne pas tomber dans la panique, mais ne pas agir avec légèreté non plus.» Le syndic de Nyon a réuni une cellule de crise autour de lui. Son objectif: assurer que l’administration puisse remplir ses missions prioritaires tout au long de la crise. Ces missions sont la sécurité publique, la défense incendie, la voirie (pour que la ville reste propre et que la déchetterie puisse être maintenue ouverte), l’informatique (pour permettre le télétravail et la communication), mais aussi le Contrôle des habitants. «Il y aura toujours des naissances et des morts», rappelle Daniel Rossellat.

Déplacer le personnel

Le télétravail est bien entendu de mise à la Ville de Nyon, comme partout. Pour les domaines d’activité qui nécessitent une présence, les effectifs sont réduits de manière stricte en mettant en pratique l’alternance. «Nous faisons aussi un recensement des collaborateurs désœuvrés pour envisager leur déplacement dans un service en surcharge», explique Daniel Rossellat. Les concierges qu’on pouvait voir nettoyer les écoles désertées en début de semaine seront rapidement à court de travail. Tout comme le sont déjà le personnel d’accueil des musées ou les gardes-bains.

«Les prestations prennent plus de temps et il faut être patient. Certaines demandes attendront la fin de la crise»

Dans tous les cas, l’administration assure un service minimal, même si la plupart des guichets sont fermés. À Gland, certains sont ouverts, mais seulement sur rendez-vous, pour pouvoir faire un tri et ne retenir que les visites impératives. «Les prestations prennent plus de temps et il faut être patient, souligne Gérald Cretegny. Certaines demandes attendront la fin de la crise. Pour le reste, elles seront assurées, mais plus lentement.»

Reste le problème des mises à l’enquête. Si les guichets sont fermés, les dossiers sont inaccessibles. C’est le cas dans plusieurs communes. La préfète de Nyon, Chantal Turin, estime qu’au pire des cas il est toujours possible de déposer une opposition non argumentée, sans voir les plans. Ce qui garantit d’avoir des réponses à ces questions une fois la mise en consultation terminée.

À quelques kilomètres de Nyon, la Commune de Genolier est très embêtée. Une mise à l’enquête urgente devait être publiée dans les jours à venir. «Le Canton nous a recommandé de patienter, mais nous imaginons la soumettre car nous ne pouvons pas attendre», note la syndique, Florence Sage.

Autre projet urgent dans le village, la mise aux normes du terrain du FC Genolier-Begnins. Un préavis doit être accepté par le Conseil communal avant l’été pour que les travaux soient réalisés à l’entre-saison. En cas de prolongation du confinement, les conséquences pourraient être graves. «Si nous n’arrivons pas à faire voter le crédit, il faudra obtenir une dérogation de la Swiss Football League pour que l’équipe puisse continuer à jouer en 2e ligue inter», s’inquiète le municipal Georges Richard.

Un Conseil par courriel

Un problème similaire prévaut à Gland. «Nous devons faire passer un crédit pour des classes supplémentaires dont nous avons besoin à la rentrée scolaire d’août», explique Gérald Cretegny. Le syndic a peut-être trouvé une solution, au cas où le Conseil ne pourrait se réunir. Selon sa lecture de l’arrêté fédéral sur les mesures liées au coronavirus, il serait possible, dans cette situation exceptionnelle, de faire valider le projet via des échanges de courriels avec l’assemblée. «Peut-être que je me trompe, mais sait-on jamais, sourit le syndic. Je suis tombé là-dessus ce matin. J’attends une réponse pour savoir si c’est réalisable ou pas.» Sans doute devra-t-il encore attendre un peu avant d’être fixé.