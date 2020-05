Les Communes rouvrent leurs guichets chacune à son rythme

«Fermé jusqu’à nouvel avis.» Comme les restaurants et les magasins, les guichets des Communes ont dû se résoudre à cette formule pendant de longues semaines. Depuis le 24 avril déjà, c’en est fini. Ils sont officiellement autorisés à rouvrir par le Conseil d’État, tout comme les guichets cantonaux. Mais en pratique, chaque administration va à son rythme, en adaptant ses horaires, voire en recommandant de privilégier toujours les démarches en ligne.

La semaine dernière, plusieurs Communes d’importance ont annoncé qu’elles accueilleront la population à partir de ce lundi 11 mai, dont Vevey, Nyon, Montreux et Renens. D’autres ont rouvert leurs guichets le 4 mai déjà, partiellement ou complètement, comme Yverdon et Aigle. Et puis, il y a les ultraprécoces, comme Payerne, qui s’y est mis dès le 29 avril. Dans les administrations plus importantes, à Lausanne et au Canton, les réouvertures s’annoncent en revanche plus progressives (voir encadré).

Plexiglas et désinfectant

À Écublens, Teuta Jakaj dirige un service parmi les plus proches de la population en temps normal. Le Contrôle des habitants reçoit à nouveau depuis le 4 mai, en attendant une réouverture complète des guichets communaux le 11. «Comme dans les autres services, nous avons pu traiter la grande majorité des demandes malgré la fermeture, mais il nous tenait à cœur de rétablir le contact le plus rapidement possible», sourit-elle. C’est qu’avant la crise du Covid-19, une bonne partie des prestations étaient déjà accessibles en ligne. Et depuis 2015, la Commune a digitalisé l’ensemble de ses documents, ce qui a facilité le traitement des dossiers en télétravail. Quant aux prestations qui demandent en principe de se présenter physiquement au guichet, comme les annonces d’arrivée, elles ont été possibles à distance exceptionnellement.

Comme dans beaucoup d’autres Communes, on a continué de recevoir les cas urgents sur rendez-vous. «Il y a par exemple eu un moment de panique chez certains étudiants quand le Canada et Singapour ont demandé à leurs citoyens de revenir au pays. Ils voulaient s’assurer de pouvoir ensuite revenir en Suisse», se souvient Teuta Jakaj. Il y a aussi eu les frontaliers, pressés de mettre leurs papiers en règle pour pouvoir passer la douane sans encombre. «La permanence téléphonique de la Commune était bien sûr toujours ouverte et beaucoup de gens se sont tournés vers nous lorsqu’ils étaient désorientés, voire en détresse.»

«Venir au guichet permet aux gens de poser toutes sortes de questions sur la Commune. C’est un lien qu’il faut absolument cultiver» Teuta Jakaj, cheffe du Contrôle des habitants d’Écublens

La cheffe de service relève que les demandes au Contrôle des habitants ont tout de même un peu baissé pendant la crise. Car si le tout en ligne a sans doute facilité la vie à ceux qui sont à l’aise avec l’informatique, le contact humain reste irremplaçable dans bien des cas. «Quand une personne parle mal le français, l’avoir en face de soi permet de s’assurer que tout soit bien compris. Et puis venir au guichet permet aux gens de poser toutes sortes de questions sur la Commune. C’est un lien qu’il faut absolument cultiver.»

Dès le jour de la réouverture, les Écublanais ont d’ailleurs répondu à l’appel. «Nous avons eu une trentaine de personnes, mais étalées sur la journée, ce qui a permis de garantir sans problème les distances sociales.» Pour s’en assurer, l’Hôtel de Ville a d’ailleurs été réaménagé. Des marquages imposent des distances de 2 mètres, les guichets sont munis de parois en plexiglas, les distributeurs de gel hydroalcoolique sont partout et les flyers potentiellement contaminants ont été bannis. Enfin, la circulation des visiteurs est balisée pour que personne ne se croise: on entre par la porte avant et on sort à l’arrière.

De manière générale, les Communes semblent retrouver leur public avec soulagement. «Le sentiment qui domine, c’est l’envie de se retrouver», lance ainsi Alain Gillièron, syndic de Prilly, où le port du masque sera malgré tout obligatoire pour les employés de certains guichets dès lundi. Un choix teinté de prudence, qui n’est pas généralisé. «Fermer est presque plus facile que rouvrir», souffle quant à elle Claudine Wyssa, présidente de l’Union des communes vaudoises et syndique de Bussigny. «Cela demande beaucoup d’adaptations et de la préparation, par exemple pour inventorier les collaborateurs qui pourront, ou non, revenir au bureau.»

La période transitoire de déconfinement sera l’occasion de certaines innovations dans les services à la population. À Renens par exemple, les dossiers de mise à l’enquête seront mis en ligne pour prévenir au maximum les déplacements. L’avenir dira si cette mesure temporaire sera pérennisée. Bien des choses devraient changer à long terme. À chaud, Claudine Wyssa en cite trois: «Le télétravail va rester, les prestations en ligne vont se développer et la sécurité informatique va être renforcée. Il y a une vraie prise de conscience à ce niveau.»