Le Conseil fédéral veut interdire les manifestations de plus de 300 personnes

«La santé de la population est la première priorité du Conseil fédéral», a répété en boucle Simonetta Sommaruga mercredi à Berne lors de son premier point de presse sur le coronavirus. Eh bien, selon nos informations, le gouvernement passe rapidement de la parole aux actes. Il propose aux Cantons d’adopter une mesure qui va toucher de plein fouet les milieux sportifs, culturels et économiques. Il souhaite interdire dès lundi les manifestations et les rassemblements de plus de 300 personnes.

Lire aussi: La seule chose qui protège contre les virus – et que tout le monde fait faux

Une limite de 300 personnes, c’est un abaissement considérable par rapport à la précédente mesure prise le 28 février qui interdisait les manifestations de plus de 1000 personnes. Le Canton de Genève avait-il flairé le coup? Toujours est-il qu’il a interdit mercredi les manifestations de plus de 100 personnes, mais il a mis une importante exception. Si les participants sont assis et respectent une distance sociale suffisante entre eux, alors une manifestation entre 100 et 999 personnes peut être autorisée. Si la norme fédérale entre en vigueur, ce sera 300 personnes maximum dans tous les cas.

Vaud et Zurich sous pression

Les grands cantons comme Zurich et Vaud vont avoir bien plus de mal à accepter une restriction à 300 personnes. On se souvient de l’énervement de Philippe Leuba, conseiller d’État vaudois responsable de l’Économie, qui se fâchait tout rouge à la RTS. «On est en train de déclencher une crise économique de manière irréfléchie! [...] Nous ne sommes pas face à une nouvelle peste noire comme celle qui a sévi en 1347 en Europe.» Il conseillait, pour la population qui n’était pas à risque, de prendre du Dafalgan et de soigner cela comme une grippe en cinq jours. Cela dit, le gouvernement vaudois n’est pas sur cette longueur d’onde et prend la crise au sérieux, surtout après le développement rapide de l’épidémie sur son sol.

Décision définitive vendredi

La nouvelle limite de 300 personnes proposée par le Conseil fédéral n’est pas encore gravée dans le marbre. Le gouvernement attend les réactions des Cantons. Il prendra sa décision définitive ce vendredi, lors de sa séance hebdomadaire. Alain Berset, chef du Département de l’intérieur, communiquera toutes les mesures prises lors d’une conférence de presse prévue vendredi après-midi.