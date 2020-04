Vers des contrôles plus intenses des chantiers

«Le personnel nécessaire pour faire des contrôles sur les chantiers doit être renforcé, admet Nuria Gorrite. Avec le peu de personnel engagé jusqu’à présent, nous avons de la difficulté à réellement faire les contrôles nécessaires, et surtout face à la perspective d’une reprise d’activité de la construction.» Devant la presse avec Simonetta Sommaruga, Nuria Gorrite reconnaît publiquement que le Canton n’a pas assez de contrôleurs de chantiers. «Nous sommes engagés précisément cette semaine avec mon collègue Philippe Leuba pour augmenter le personnel de contrôle des chantiers, mais aussi dans l’industrie», ajoute-t-elle.

«C’est un défi pour les Cantons de faire ces contrôles»

Nuria Gorrite annonce «des contrôles inopinés», «aussi avec la possibilité de demander la fermeture d’un chantier» ou de «donner une injonction à se mettre en conformité dans les deux heures sous peine de fermeture, c’est ce que nous avons accordé aux entreprises, avec un contrôle que nous reprenons au bout de deux heures pour voir si le chantier a été mis en conformité».

C’est aux Cantons d’appliquer la norme fédérale, dit pour sa part Simonetta Sommaruga: «Ceux qui ne peuvent pas respecter les règles d’hygiène et de distanciation ne peuvent pas avoir d’activité économique, mais la procédure de contrôle reste de la compétence des Cantons. […] Nous sommes conscients que c’est un défi pour les Cantons de faire ces contrôles.»

Jeudi, Unia a demandé en vain la fermeture de tous les chantiers vaudois par le Conseil fédéral. Lundi, les ministres Leuba et Gorrite ont rencontré Unia et la Fédération vaudoise des entrepreneurs (FVE). L’organe vaudois de contrôle des chantiers (Unia, FVE, État et Suva) ne compte que sept inspecteurs. «Nous misons beaucoup sur ces contrôles, souligne Pietro Carobbio, d’Unia. Mais il y a des questions. Le délai de deux heures est-il donné par les contrôleurs ou par les services de l’État? Qui viendra renforcer les effectifs? La Protection civile ou la police?»

Georges Zünd, directeur de la FVE, se montre collaboratif: «Ces prochains jours, nombre de chantiers redémarrent dans le respect des normes. Mais certaines mesures ne sont pas intégrées, comme le maintien des distances tout au long de la journée. Partager à plusieurs le même habitacle d’un véhicule pendant quinze minutes, ça ne va pas du tout, même pour faire le trajet entre le domicile et le lieu de travail.» Pour George Zünd, de rares entreprises violent les règles. Et pas besoin d’engager des policiers pour aller contrôler les chantiers: «Nous sommes dans un canton où la responsabilité individuelle est une valeur, les policiers ont bien assez de choses à faire dans d’autres tâches.»