Denrées essentielles ou bannies? Le flou règne

Une ampoule qui saute, cela arrive. Même au temps du coronavirus. Mais peut-on encore en acheter au supermarché du coin? À la Coop Caroline, à Lausanne, le rayon où l’on en trouve est barré d’un ruban qui en interdit l’accès. Il en va de même pour plusieurs étals proposant d’habitude des jouets, des valises, et même des torchons et des bacs à linge. Des ampoules, on peut pourtant en acheter ailleurs, car en la matière, il y a presque autant de pratiques que de magasins.

Le 13 mars dernier, le Conseil fédéral a imposé la fermeture de tous les établissements publics, sauf notamment les magasins qui vendent des denrées alimentaires ou des biens de consommation courante. Tous les commerces jugés essentiels ne sont pourtant pas logés à la même enseigne. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) précise en effet que les grandes surfaces doivent fermer les rayons qui ne vendent pas de produits de «consommation courante», une règle qui ne s’applique pas aux petits magasins, pour qui séparer les produits sur leurs étagères représenterait trop de travail.

Pas de «liste noire»

Reste à savoir, au juste, ce que sont les denrées de consommation courante. «Du point de vue des coopératives régionales Migros, nous sommes en train de clarifier la situation et d’établir au moins des critères de base qui respectent la volonté des autorités cantonales et régionales, déclare Tristan Cerf, porte-parole du détaillant. Naturellement, cette liste de produits variera légèrement suivant la taille du magasin.» S’il estime que les succursales Migros se sont adaptées rapidement, il concède qu’un temps d’ajustement a été nécessaire: «D’un endroit à l’autre, nous avons observé par exemple que les exigences et interprétations de la police pouvaient varier sur ce qui devait rester en vente libre ou pas.»

Du côté de l’OFSP, on renvoie pour l’instant à un document explicatif qui précise comment appliquer les décisions du gouvernement. Il en ressort que les denrées de consommation courante comprennent par exemple les articles de presse, la nourriture pour les animaux, le tabac, les produits d’hygiène et de papeterie. Pour les rayons vendant fleurs, vêtements et jouets, les règles sont en revanche claires: ils doivent fermer.

Quant à l’alcool, alors qu’il est dans le viseur des autorités dans d’autres pays (lire l’encadré), sa vente reste autorisée en Suisse. Et s’il a pu venir à manquer dans certains magasins, l’explication se trouve ailleurs. «Nous continuons à livrer des boissons alcoolisées, confirme ainsi Thomas Kaderli, porte-parole chez Denner. Cependant, pour faire face à l’énorme demande de ces derniers jours, les centres logistiques ont quelquefois dû se concentrer sur les produits de première nécessité. La situation commence toutefois à se stabiliser.»

Faute de directives exhaustives concernant les denrées autorisées ou non, les disparités n’en restent pas moins flagrantes sur le terrain. Par exemple, tandis que les pharmacies Sun Store ont barré l’accès de leurs rayons cosmétique et parfumerie depuis plusieurs jours déjà, il est encore possible d’acheter du maquillage dans certaines grandes surfaces.

Les syndicats veillent

Le syndicat Unia se montre particulièrement critique. «Avec la fermeture d’autres commerces, la demande pour des produits comme les cosmétiques et les colorations pour cheveux explose. Cela devient des produits d’appel», analyse Giorgio Mancuso. Pour le secrétaire syndical, l’équation est simple: «Moins il y a de rayons ouverts, moins il y a d’employés exposés.»

Pour vérifier que les mesures de protection et de distanciation sont appliquées, Unia mène des contrôles et n’hésite pas à dénoncer les enseignes récalcitrantes aux autorités. «Nous commençons par alerter le gérant, puis la direction, mais certains magasins attendent l’intervention de la police pour fermer leurs rayons non essentiels», assure Giorgio Mancuso, secrétaire syndical.

Dans les supermarchés, l’équilibre parfait entre la protection des employés et les besoins de la population risque néanmoins d’être difficile à trouver. «Certains produits qui ne sont pas essentiels aujourd’hui pourraient devenir importants si l’épidémie se prolonge, observe ainsi Tristan Cerf, de Migros. C’est le cas par exemple pour les personnes qui ont besoin de fournitures pour télétravailler ou celles qui ne peuvent pas commander leurs vêtements en ligne.»