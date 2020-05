Deux scénarios pour la réouverture des cinémas

«Seule certitude, si le James Bond était sorti en mars comme prévu, «Mourir peut attendre» aurait encaissé la pire météo: que du soleil! En novembre prochain, le film garde ses chances de cartonner», ironise un exploitant de salle. La plupart se refusent à commenter «une situation où le conditionnel s’impose en permanence» et se retranchent derrière ProCinéma, interlocuteur privilégié avec Berne.

«Pour nous, confirme René Gerber, secrétaire général de ProCinéma, l’objectif reste le 27mai, quand le Conseil fédéral communiquera si la troisième étape de la sortie, avec l’ouverture au 8juin des théâtres, cinémas, etc., se réalise. Nous aurons alors un concept détaillé de protection des employés et visiteurs, en cours d’élaboration.»

Les mesures potentielles sont multiples: un taux d’occupation réduit à 50%, l’obligation de porter un masque, l’exigence de ventilation entre les séances, des places numérotées, des sièges occupés un sur deux à moins d’être en couple, un nombre réduit de séances, la suppression des entractes, etc. Sans oublier que ces contraintes toucheront la rentabilité déjà fragilisée des salles. «Après la décision du Conseil fédéral, chaque cinéma doit décider lui-même s’il veut commencer à fonctionner», poursuit René Gerber.

Un autre scénario existe, d’ailleurs, celui d’une reprise début juillet. «J’entends beaucoup d’exploitants favorables à cette option, note Diana Bolzonello, attachée de presse indépendante. Elle permettrait d’organiser ce retour en salle avec une sécurité accrue et de préparer une offre attractive. Car une question majeure, c’est aussi quels films mettre à l’affiche, qui puissent ramener les gens.»

Avec l’annulation de festivals comme Cannes pour provoquer envie et curiosité, l’offre suisse dépend encore plus des décisions de ses voisins, la France, notamment pour le répertoire du cinéma français. «Et surtout l’Allemagne et l’Autriche, où sont basés les directoires américains, note Diana Bolzonello. Les studios ont repoussé leurs blockbusters «Mulan» ou «Wonderwoman» à fin juillet, jugeant qu’ayant quasi le monopole d’affiches désertées ils auront le champ libre à ces dates… comme dans le reste du monde.»Cécile Lecoultre