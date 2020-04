Pour eux, l'enfer reste les autres

Témoignage

«Les gens m’effraient bien plus que le virus»

Nadia* (prénom d’emprunt) est nerveuse. Pas uniquement au téléphone quand elle s’exprime, mais dans la vie en général. «Je suis borderline et bipolaire et j’ai d’importantes difficultés à interagir avec d’autres personnes.» En temps normal, prendre les transports publics ou faire ses courses à la Migros sont des épreuves insurmontables. «Je me fais livrer ou c’est mon compagnon qui y va. Je ne suis bien que chez moi, dans ma forteresse.»



Dehors, l’Yverdonnoise craint la crise d’angoisse, qui peut s’accompagner de violences. «Les autres sont pour moi une agression. Je n’arrive pas à me détendre, ça me donne envie de taper tout le monde.»



C’est lors d’un festival que, pour la première fois, la jeune femme ne s’est plus contrôlée. «J’étais au milieu de la foule et comme je suis petite, je me faisais pousser de partout. À un moment donné, la pression était trop forte, je me suis mise à frapper les gens autour de moi.» Ses traumatismes seraient antérieurs à cet épisode. Issue d’une «famille toxique» avec laquelle la jeune femme n’a plus aucun contact, victime de violences physiques et morales répétées, elle a migré d’un autre continent puis a vécu illégalement en Suisse pendant plusieurs années, ce qui n’a pas arrangé son instabilité.



Pour Nadia, le confinement ressemble à des vacances. «J’ai dû prendre le bus ce matin et c’était vraiment super! Il n’y avait personne! Si c’était tout le temps comme ça, ma vie serait tellement plus facile!» Vidées de leur fréquentation habituelle, les rues l’attirent même. «Les gens m’effraient beaucoup plus que le virus», résume-t-elle.



Nadia fait partie d’une minorité qui apprécie le confinement et dont les membres se reconnaissent sur les réseaux sociaux. «Je vois passer pas mal de gags qui comparent le mode de vie des phobiques sociaux à celui que la Confédération nous demande d’adopter.»



Juste avant que la crise n’éclate, la jeune femme avait commencé une mesure de réinsertion professionnelle. Un challenge puisqu’il lui fallait prendre le bus et se mêler à des inconnus. «À présent, tout cela est en suspens. Alors je profite de ce sursis pour me détendre. Mais mon thérapeute a peur pour moi.» Le spécialiste qui suit l’Yverdonnoise craint que la situation ne réduise à néant les mesures mises en place avant le confinement, «que je me mette à déprimer à la maison et finisse par avoir des comportements autodestructeurs». Les phobies sociales allant bien souvent de pair avec d’autres troubles, comme c’est le cas pour Nadia. C.Cd.