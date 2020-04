Les enterrements soumis à moins de contraintes

Le Conseil fédéral l’avait annoncé la semaine dernière: dès le 27 avril, les restrictions qui touchent les enterrements en raison de la pandémie de coronavirus seront assouplies. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) donne désormais plus de précisions sur un sujet qui a profondément touché les proches endeuillés ces dernières semaines: «L’autorisation passe du cercle familial restreint au cercle familial dans un sens plus large. On passe ainsi de 10-20 membres de la famille à 30-50, pour autant que le concept de protection le permette.»

Jusqu'ici, les membres de la famille autorisés à assister à une inhumation, y compris les cérémonies religieuses à l'église, comprenaient fondamentalement les conjoints ou partenaires, les enfants, les parents et les frères et sœurs. Cette définition du cercle autorisé tombe désormais, étant précisé que les familles doivent décider si elles convient également les grands-parents, qui comptent potentiellement parmi les personnes à risque.

Les nouvelles dispositions de la Confédération précisent que le choix du lieu constitue le seul facteur de restriction pour les familles nombreuses. Les règles d'hygiène et de distance doivent en effet continuer à être respectées, même dans ces circonstances très particulières. Ainsi, selon les nouvelles prescriptions, pour autant que chaque personne dispose de 4 m2, si les locaux sont suffisamment vastes, l'assistance pourrait aller jusqu'à 50 personnes. Les personnes responsables des locaux sont en outre tenues d'élaborer un plan de protection.