«L’Équateur fait face à une crise à laquelle aucun pays n’était préparé»

L’Équateur est le pays d’Amérique du Sud le plus touché par le Covid-19. Dans la province de Guayas, Guayaquil doit faire face à un taux de mortalité inédit. Les témoignages en provenance des habitants sont glaçants. José Delgado Mendoza, ambassadeur de l’Équateur en Suisse, assure que son pays met tout en œuvre pour soigner les malades et soulager les familles.

Comment en est-on arrivé à cet extrême à Guayaquil, où les cadavres n’étaient pas évacués?

D’abord, vous devez comprendre que nous avons des usages et coutumes différents de beaucoup de pays européens. Avant le Covid-19 déjà, presque la moitié des gens mouraient chez eux. C’est courant en Équateur, cela fait partie de la normalité. On veut être parmi les siens jusqu’au bout. La famille occupe une place très importante. Il est fréquent de vivre avec ses parents ou grands-parents. Cela explique d’ailleurs en partie pourquoi le virus s’y est propagé aussi vite. Avec la pandémie, le nombre de décès a explosé. Et nous n’étions pas préparés. Le président Moreno l’a reconnu. Mais aucun pays n’était préparé. Regardez ce qui s’est passé à Paris ou à New York. L’enlèvement des corps a pris du temps parce que les employés des pompes funèbres avaient peur de contracter la maladie en transportant les cadavres. Il y avait aussi un problème de manque de place dans des lieux adéquats pour recevoir et conserver les corps. Aujourd’hui, le gouvernement a mis en place un site web pour déclarer les personnes décédées. Certains cimetières ont été agrandis et d’autres nouvellement créés. Nous avons recours à des camions frigorifiques et nous veillons, comme le réclament les familles, à ce que chaque victime ait un enterrement digne.

Des images terribles ont circulé sur les réseaux sociaux. On y voyait des cadavres abandonnés dans la rue, et il a même été fait mention de corps brûlés. Qu’en est-il aujourd’hui?

L'extrême détresse dans laquelle des personnes sont amenées à faire certaines choses interpelle évidemment. Mais l’exception ne fait pas la règle. N’en faisons pas une généralité. Le président Moreno agit en toute transparence. Malheureusement, il y a des images terribles qui circulent. Certaines sont fausses et ajoutent de la peur. C’est une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête du gouvernement, qui doit livrer bataille contre le Covid-19, mais aussi contre certaines fakes news. Il n’y a par exemple jamais eu de corps brûlés dans les rues ni de fosses communes.

Qu’est-ce que le gouvernement a mis en place pour faire face à cette crise?

Le 11 mars dernier, le gouvernement a déclaré l’urgence sanitaire. Le 13 mars, il a fermé les écoles et, le 17, il a mis en place un confinement ainsi qu’un couvre-feu au niveau national.

Dans le même temps, le gouvernement a pris des mesures pour protéger les secteurs stratégiques de son économie tels que l’alimentation, l’énergie, les télécommunications ou le matériel médical. Diverses institutions publiques unissent leurs efforts pour contrôler le respect des mesures de prévention. Forces armées, police nationale, services d'urgence, autorités provinciales et autres entités travaillent en coordination. Au niveau médical, nous veillons à déplacer et à redéployer nos moyens là où il y a le plus de besoins pour rendre notre réponse plus efficiente. Nous avons suffisamment de respirateurs pour les malades qui sont aux soins intensifs ou en réanimation. Mais à cause de la fermeture des frontières l’acheminement du matériel qui vient de l’étranger est plus compliqué. Nous nous employons à surmonter tous les problèmes bureaucratiques. L’Europe, les pays d’Amérique latine mais aussi la Corée du Sud nous ont aidés. Enfin, des compensations financières sont versées aux personnes qui ont perdu leur emploi pour qu'elles puissent passer ce cap.

Que pensez-vous des critiques qui visent l’OMS?

On attend toujours beaucoup des organisations internationales et du multilatéralisme, mais cette crise est d'une ampleur sans précédent. Personnellement, je pense que ce n'est pas le moment de polémiquer. Il y aura un temps pour réclamer des comptes. Pour l’heure, nous devons faire face tous ensemble. Tout le monde a besoin de l'aide de tout le monde. Pour terminer, je souhaiterais remercier très chaleureusement le gouvernement suisse qui nous a gracieusement fait profiter du vol parti vendredi dernier de Zurich afin de rapatrier des ressortissants suisses qui se trouvaient en Équateur et en Argentine. En effet, sur le vol aller, nous avons pu rapatrier 36 ressortissants équatoriens à Quito.

