Ils fabriquent et offrent 1000 visières de sécurité

«Avec ces visières, j’espère pouvoir aider les personnes au front, et en particulier les moins favorisées, comme le personnel en EMS, les caissières ou les kiosquiers. Les gens intéressés peuvent nous contacter de suite.»

Enrique Lavalle est le fondateur de la petite société Interneon, basée au Mont-sur-Lausanne et spécialisée dans les enseignes lumineuses. Binational, il suivait une émission sur une chaîne espagnole lorsqu’il a découvert une entreprise s’étant reconvertie dans la fabrication de telles visières. «Je cherchais depuis un certain temps comment je pouvais aider avec mon parc de machines, je les ai donc contactés et ils m’ont transmis le fichier.»

Les premiers exemplaires ont été testés par des connaissances, médecin ou architecte. «Ils ont tous apprécié la légèreté et la qualité de l’écran en plexiglas, vraiment transparent», rapporte Enrique Lavalle en précisant bien que ce matériel ne dispose pas d’une validation médicale.

Et pas question de les mettre en vente: «C’est ma façon de participer à l’effort collectif. Je le fais d’autant plus volontiers que nous avons la chance d’être dans une situation financière qui nous le permet.» Les personnes intéressées peuvent faire une demande par courriel à enseignes@enseignes.ch ou en téléphonant au 0217311033.