À Fribourg, il est toujours possible de nettoyer sa voiture

Bien que vous l’utilisiez beaucoup moins ces derniers jours, votre voiture est recouverte de pollen et vous souhaitez la laver? Il faudra encore attendre jusqu'au 27 avril et la première vague de déconfinement décidée par le Conseil fédéral pour la ripoliner. Ou alors se rendre à Fribourg. En effet, après avoir été fermés en mars, les centres de nettoyage y ont rouvert leurs portes dès la fin du mois dernier, pour ne plus les fermer, malgré les précisions de l’OFSP, relayées par l’Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA).

«Selon l’ordonnance 2 Covid-19, toutes les entreprises qui ne sont pas absolument nécessaires pour répondre aux besoins quotidiens de la vie privée doivent être fermées au public. Il est certes vrai que les règles d'hygiène peuvent être relativement bien appliquées dans les installations de lavage par rapport à d’autres entreprises. Mais, dans un souci d’égalité de traitement, toutes les entreprises qui ne sont pas nécessaires pour répondre aux besoins quotidiens de la vie privée doivent être fermées», communiquait l’UPSA à ses membres, le 3 avril dernier. Pas de quoi décider le Canton de Fribourg à rétropédaler.

Files d'attente

«C’est comme si les restaurants fribourgeois restaient ouverts et pas les vaudois. Beaucoup de clients qui vont ailleurs ces jours ne reviendront pas forcément à leurs habitudes par la suite», s’emporte un acteur vaudois du marché, dont les installations ont fermé. Même les taxis ou les ambulances ne peuvent plus y laver leurs véhicules. Dans le même temps, des témoins indiquent avoir constaté de longues files d’attente, le week-end dernier, à proximité des centres de lavage d’Estavayer-le-Lac et de Morat.

Au Garage de Carignan, à Vallon, dans la Broye fribourgeoise, les deux pistes de nettoyage ont rouvert leurs portes le 30 mars, après avoir été fermées sur ordre de police. «Je n’ai pas comparé les chiffres d’affaires avec l’année dernière, mais nous accueillons probablement plus de monde que d’habitude. Il faut dire que les gens lavent plus souvent leur voiture par beau temps et que les pollens sont nombreux ces derniers jours», lâche le patron Charles-André Ney.

Valse-hésitation

Pourquoi le Canton de Fribourg n’a-t-il pas analysé les directives de l’OFSP comme ses voisins romands? La cellule d’information de son Organe cantonal de conduite (OCC) rappelle que l’OCC les avait fait fermer dans un premier temps. Peu de temps après leur réouverture, le rapport explicatif du Conseil fédéral s’est expressément prononcé sur la question des stations de lavage, en mentionnant que ces dernières devaient être fermées. «Dans le souci de maintenir la confiance de la population envers l’action des autorités et sachant qu’entre-temps le Conseil fédéral avait annoncé la réouverture des stations de lavage pour le 27 avril, l’OCC a décidé de maintenir leur ouverture», ajoute Samuel Russier.

Certes, deux semaines se sont écoulées entre la précision fédérale de fermeture des stations de lavage et l’annonce du début du déconfinement, mais Fribourg rappelle que la question a fait l’objet de beaucoup d’hésitation. Dans cette période de crise sanitaire, «les Cantons sont soumis aux interprétations de la Confédération». Ainsi Fribourg n’autorise pas la vente de vélos et des accessoires cyclistes, alors que d’autres Cantons le permettent.

Pas de première nécessité

Au Canton, on assure toutefois ne pas considérer l’activité de laver sa voiture comme étant de première nécessité. Visiblement, ce n’est pas le cas de tout le monde. «En cette période où les loisirs sont plutôt limités, des automobilistes sont prêts à rouler plusieurs kilomètres pour entretenir leur voiture. J’ai eu des appels de clients potentiels de Neuchâtel ou du Valais pour savoir si on était ouverts. Probablement qu’ils sont allés à Fribourg», se désole un commerçant de la Broye vaudoise.

C’est le cas d’Ali, citoyen neuchâtelois, croisé mercredi à Carignan: «Je travaille dans la région et, comme les stations sont fermées par chez moi, j’en profite pour laver ma voiture au passage.» Juste à côté, Olivier, un Vaudois de Corcelles-près-Payerne, bichonne également sa moto. «Je travaille à Fribourg et c’était sur ma route, mais c’est vrai que j’ai remarqué que tout est fermé du côté d’Avenches», conclut-il.